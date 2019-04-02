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Volkswagen ID. Roomzz: первые фото электрокроссовера

Компания Volkswagen показала первые фото электрического кроссовера ID. Roomzz, концепт которого представит в апреле на автосалоне в Шанхае.

Volkswagen ID. Roomzz

Volkswagen ID. Roomzz обладает системой трансформации интерьера, новой конфигурацией сидений и системой IQ.Drive с автопилотом четвертого уровня автономности.

Серийная версия электрокроссовера появится в Китае в 2021 году.

Volkswagen ID. Roomzz пополнит семейство электрокаров, объединенных платформой MEB.

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Volkswagen ID. Roomzz: первые фото электрокроссовера / 3 фотографии

Читайте: “ Рисуют” на асфальте Volkswagen показала фары будущего

Ранее Факты ICTV писали о том, что Apple и Volkswagen создадут беспилотный автомобиль.

Источник: Volkswagen

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