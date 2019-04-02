Компания Volkswagen показала первые фото электрического кроссовера ID. Roomzz, концепт которого представит в апреле на автосалоне в Шанхае.
Volkswagen ID. Roomzz обладает системой трансформации интерьера, новой конфигурацией сидений и системой IQ.Drive с автопилотом четвертого уровня автономности.
Серийная версия электрокроссовера появится в Китае в 2021 году.
Volkswagen ID. Roomzz пополнит семейство электрокаров, объединенных платформой MEB.
Volkswagen ID. Roomzz: первые фото электрокроссовера / 3 фотографии
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Ранее Факты ICTV писали о том, что Apple и Volkswagen создадут беспилотный автомобиль.
Источник: Volkswagen
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