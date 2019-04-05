Кабмин ввел видеофиксацию сдачи экзаменов по знаниям ПДД и навыкам обучения.

Кабмин внес ряд изменений в порядок выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол, сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Видеофиксация сдачи экзаменов по знаниям ПДД и навыкам обучения. Оборудование будут устанавливать в каждом экзаменационном авто. Экзамен в сервисном центре можно будет сдать в течение 2 лет после окончания автошколы. Аккредитацию автошкол будут проводить региональные сервисные центры МВД, а не главный. Также с автошкол сняли обязанность приобретения бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей. Выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допускаться до экзаменов в сервисном центре без сертификатов из автошколы.

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