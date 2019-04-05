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В Украине вырос спрос на электрокары: самые популярные авто

В Украине спрос на электрокары за первый квартал текущего года вырос на 71%.

В Украине вырос спрос на электрокары: самые популярные авто

За первый квартал текущего года украинский парк электрокаров пополнился на 1276 автомобилей.

Это на 71% больше по сравнению с тем же периодом за 2018 год.

Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. С января по март 2019 года украинские номера получили 678 автомобилей этой модели.

На втором месте Tesla Model S. Их в Украине зарегистрировано 678.

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Третье место занял BMW i3 с результатом 87 авто. Электромобиль Renault Zoe выбрали 66 украинцев, что принесло ему четвертое место.

Пятерку лидеров замыкает FIAT 500e. В Украине его приобрели 60 водителей.

Напомним, ранее Hyundai показала тизер самого маленького кроссовера Venue.

Источник: Укравтопром

Фото: Nissan

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