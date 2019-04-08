Toyota планирует встраивать в свои пикапы мойку, которая должна сэкономить владельцу авто время и деньги.

Toyota планирует создавать автомобили с мойкой, которую будут устанавливать прямо в кузов.

Об этом стало известно после того, как японская компания запатентовала соответствующую разработку.

Резервуар для воды, по замыслу инженеров, будут встраивать в левом борту, а по периметру грузового отсека будут расположены форсунки омывателя.

Согласно патенту, мойка в кузове может иметь варианты конструкции со встроенными в борт форсунками, с выдвижными насадками, с датчиками в кузове, определяющими загрязненность и загруженность платформы. Также в Toyota запатентовали систему, позволяющую мойке работать по расписанию.

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Разработчики уверяют, что встроенная система сэкономит владельцу пикапа немало времени и средств.

Напомним, Toyota показала идею концепта лунохода, способного несколько дней поддерживать жизнь астронавтов.