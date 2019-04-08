Сети АЗС за выходных повысили цены на автогаз в среднем на 10-30 копек за литр.
На украинских АЗС подорожал автогаз – на 10-30 коп./л.
На АЗС Shell и WOG в Киеве цены повысились на 10 и 13 коп./л – до 13,09 и 13,48 грн/л.
На станциях SOCAR и БРСМ-Нафта в Киевской области – на 20 коп./л (до 13,09 и 13,39 грн/л).
На заправках Avantage 7 – до 12,35 грн/л.
В региональных сетях газ подорожал на 10-30 коп./л.
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Напомним, журналисты совершили проверку качества автогаза на АЗС.
Источник: UPECO
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