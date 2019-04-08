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Цены на автогаз выросли до 13 грн

Сети АЗС за выходных повысили цены на автогаз в среднем на 10-30 копек за литр.

Автогаз

На украинских АЗС подорожал автогаз – на 10-30 коп./л.

На АЗС Shell и WOG в Киеве цены повысились на 10 и 13 коп./л – до 13,09 и 13,48 грн/л.

На станциях SOCAR и БРСМ-Нафта в Киевской области – на 20 коп./л (до 13,09 и 13,39 грн/л).

На заправках Avantage 7 – до 12,35 грн/л.

В региональных сетях газ подорожал на 10-30 коп./л.

Читайте: Техосмотр для авто возвращается: европейский опыт, безопасность или коррупция

Напомним, журналисты совершили проверку качества автогаза на АЗС.

Источник: UPECO

Фото: Dreamstime

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