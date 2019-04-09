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Факты / Lifestyle

В Австрии испытали беспилотное авиатакси с людьми на борту

Беспилотное авиатакси EHang 216 может перевозить двух пассажиров и разгоняться до 150 км/ч.

В Австрии испытали беспилотное авиатакси с людьми на борту

Авиатакси EHang 216 испытали на Generali Arena в австрийской Вене.

Беспилотник, который весит 750 килограммов, может перевозить двух пассажиров и имеет запас хода на 30 минут.

Поднимают летательный аппарат в воздух 16 пропеллеров, которые позволяют дрону развивать скорость до 150 км/ч.

При этом конструкция авиатакси позволяет ему приземляться без посадочной площадки.

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Разработчики EHang 216 заявили, что их аппарат готов для массового производства.

К слову, ранее первый полет своего аэротакси показала компания Vahana.

Источник: Reuters

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