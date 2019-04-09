Мы собрали советы эксперта, чтобы уберечь ваш автомобиль от повреждений во время автомойки.
Существует два метода внешнего ухода за машиной: мыть руками или заплатить деньги на автомойке. Но владельцы авто не всегда знают, чем рискуют, когда отдают машину в автомойку.
В лучшем случае на мойке могут испортить покрытие вашего авто, а в худшем – работники без вашего ведома возьмут прокатиться и попадут в ДТП. И тогда, одними царапинами – не обойтись.
Советы водителям
- Не оставляйте ключи от автомобиля на мойке.
Оставьте свой номер администратору и по завершению мойки с вами свяжутся.
- Проверяйте наличие камеры наблюдения.
Это позволит вам перестраховаться и доказать вину работников, если с вашей машиной что-то случится.
- Проверяйте средства для мытья.
Дешевые химические средства могут повредить покрытие. К тому же, они должны быть сертифицированы.
Напомним, Toyota планирует встраивать в свои пикапы мойку, имеющий сэкономить владельцу авто время и деньги.