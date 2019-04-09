Мы собрали советы эксперта, чтобы уберечь ваш автомобиль от повреждений во время автомойки.

Существует два метода внешнего ухода за машиной: мыть руками или заплатить деньги на автомойке. Но владельцы авто не всегда знают, чем рискуют, когда отдают машину в автомойку.

В лучшем случае на мойке могут испортить покрытие вашего авто, а в худшем – работники без вашего ведома возьмут прокатиться и попадут в ДТП. И тогда, одними царапинами – не обойтись.

Советы водителям

Не оставляйте ключи от автомобиля на мойке.

Оставьте свой номер администратору и по завершению мойки с вами свяжутся.

Проверяйте наличие камеры наблюдения.

Это позволит вам перестраховаться и доказать вину работников, если с вашей машиной что-то случится.

Проверяйте средства для мытья.

Дешевые химические средства могут повредить покрытие. К тому же, они должны быть сертифицированы.

Напомним, Toyota планирует встраивать в свои пикапы мойку, имеющий сэкономить владельцу авто время и деньги.