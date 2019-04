Американская компания Tesla может оснастить свои модели, которые оборудованы автопилотом, новой функцией – объезжать выбоины. Авто может самостоятельно съезжать на пути, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.

@elonmusk @Tesla awesome job on AP.. Really love it. Have one feature request. Swerve the car where possible within a lane, to avoid small potholes to increase tire life .

— Karthikeyan (@kkarthi002) 7 апреля 2019 г.