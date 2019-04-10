Систему автопилота на моделях Tesla научат объезжать ямы, такая функция может появиться в будущих обновлениях.

Американская компания Tesla может оснастить свои модели, которые оборудованы автопилотом, новой функцией – объезжать выбоины. Авто может самостоятельно съезжать на пути, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.

@elonmusk @Tesla awesome job on AP.. Really love it. Have one feature request. Swerve the car where possible within a lane, to avoid small potholes to increase tire life . — Karthikeyan (@kkarthi002) 7 апреля 2019 г.

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О введении новой функции Маск сообщил в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался поражен работой автопилота. Он выразил свое восхищение способностью электрокара объезжать выбоины.

Напомним, 14 марта на выставке в Калифорнии (США) компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y.