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Tesla научит электрокары объезжать ямы

Систему автопилота на моделях Tesla научат объезжать ямы, такая функция может появиться в будущих обновлениях.

Tesla научит электрокары объезжать ямы

Американская компания Tesla может оснастить свои модели, которые оборудованы автопилотом, новой функцией – объезжать выбоины. Авто может самостоятельно съезжать на пути, примыкающие к шоссе и справляться с решениями.

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О введении новой функции Маск сообщил в ответ на твит одного из владельцев Tesla, который остался поражен работой автопилота. Он выразил свое восхищение способностью электрокара объезжать выбоины.

Напомним, 14 марта на выставке в Калифорнии (США) компания Tesla представила электрический кроссовер Model Y.

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