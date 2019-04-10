Новый кроссовер Toyota Highlander представят на автосалоне в Нью-Йорке.
Toyota дала взглянуть на свой обновленный кроссовер Highlander.
Модель, которая получит уже четвертое поколение, изобразили при помощи 3D-инсталляции.
Нарисовал для японцев новый Highlander художник Майкл Мерфи.
Официально кроссовер миру представят на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля.
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Новый Highlander станет еще больше. Базовая версия получит передний привод, а опционально можно будет заказать версию с полным приводом.
Новый кроссовер Toyota получит и гибридную версию.
Напомним, Toyota показала идею концепта лунохода, способного несколько дней поддерживать жизнь астронавтов.
Источник: Autonews
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