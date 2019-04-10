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Toyota показала Highlander четвертого поколения

Новый кроссовер Toyota Highlander представят на автосалоне в Нью-Йорке.

Toyota показала Highlander четвертого поколения

Toyota дала взглянуть на свой обновленный кроссовер Highlander.

Модель, которая получит уже четвертое поколение, изобразили при помощи 3D-инсталляции.

Нарисовал для японцев новый Highlander художник Майкл Мерфи.

Официально кроссовер миру представят на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля.

Читайте: Toyota придумала авто со встроенной мойкой

Новый Highlander станет еще больше. Базовая версия получит передний привод, а опционально можно будет заказать версию с полным приводом.

Новый кроссовер Toyota получит и гибридную версию.

Напомним, Toyota показала идею концепта лунохода, способного несколько дней поддерживать жизнь астронавтов.

Источник: Autonews

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