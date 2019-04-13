Мы протестировали Renault Zoe и попытались ответить на наиболее популярные вопросы к будням электрокаров в Украине.

Электромобили уже перестали быть экзотикой в нашей стране, да и зарядные станции начали встречаться чаще и чаще в больших городах.

У нас на тест-драйве побывал электромобиль Renault Zoe, который официально продается в украинской дилерской сети Renault.

Комплектации и цены

Renault Zoe в Украине продается в версии с электродвигателем R90, мощностью 92 л.с., максимальным крутящим моментом 220 Нм и батареей 41 кВт (Z.E.40). Привод – передний.

Более простая комплектации Life обойдется примерно в $32 тыс. Более богатая комплектация Intense обойдется примерно в $33 тыс.

Дизайн

Renault Zoe выглядит своеобразно и выделяется на фоне подобных городских хэтчбеков. Есть в нем что-то космическое и необычное.

Привлекает внимание, но нравится не всем, хотя это уже дело вкуса.

Салон

В салоне на первый взгляд нет ничего необычного, что бы отличало Renault Zoe от обычно хэтчбека.

Доступ в салон бескючевой. Помимо привычных кнопок открытия/закрытия дверей есть еще кнопка открытия лючка для зарядки и кнопка дистанционного запуска обогрева/охлаждения салона.

Помимо кнопки, можно также запрограммировать таймер климат-контроля, благодаря чему утром вы уже буде садиться в прогретый или охлажденный до комфортной температуры салон. Удобно, я заценил. 🙂

В салоне встречаются достаточно бюджетные материалы, твердые пластики, но все практично и аккуратно. Довольно простой салон разбавляют разве что эмблемы Z.E. и синие вставки.

Ввиду расположенной батареи под полом, в Renault Zoe сиденье водителя регулируется только продольно и по углу наклона спинки. По высоте, к сожалению, регулировки нет.

Тем не менее, в городском режиме, у меня к сиденью вопросов не возникало.

На руле расположено управление круиз-контролем, а под рулем находится модуль управления системой мультимедиа.

Панель приборов очень простая, есть несколько режимов отображения данных, но запутаться сложно, все еще проще чем в автомобилях с ДВС.

На центральной консоли расположен мультимедийный экран системы R-Link, на который выводится навигация, изображение камеры заднего вида, мультимедиа и информация по эко-вождению.

Ниже, под экраном находится блок управления климат-контролем, который знаком нам по предыдущим моделям Renault.

Еще ниже расположена ниша для мелочевки, в которой находится разъем USB и AUX.

С телефоном система дружит, все подключается и работает без особых промедлений. Также, система поддерживает Android Auto, что позволяет владельцам смартфонов с такой ОС дублировать приложения с телефона на экран системы.

В Renault Zoe есть подогрев передних сидений, кнопки включения которого находятся возле колен водителя и пассажира. Решение интересное, но не самое практичное, как по мне.

Спереди подлокотника нет, но есть подстаканники и место под всяческие мелочи жизни.

Сзади с пространством достаточно скромно, как для ног, так и над головой. Мне, с ростом 1,87 м, там ездить реально, но не на длинные дистанции. Втроем будет тесно, но терпимо, если вопрос обстоит, в том, чтобы подбросить кого-то до метро. Посадка сзади солдатская, угол спинки наклона, как вы догадываетесь, не регулируется.

Где здесь пространства достаточно, так это в багажнике. Объем багажника составляет 338 литров.

В багажник без проблем помещается полноразмерная детская коляска, его вполне хватит для шопинга и прочего.

Вопросы и ответы

Теперь перейдем к самым распространенным вопросам от любопытных соседей по парковке, с которыми мне приходилось сталкиваться во время тест-драйва. Набор этих вопросов стандартный и вполне логичный.

Где и как заряжать?

Зарядок в Украине уже есть достаточно много и практически все их можно увидеть на карте в приложении PlugShare. Но есть одно но.

В первое время вам придется изучить всю инфраструктуру и разнообразие зарядных устройств, портов, станций и их особенностей.

С этим столкнулся и я, и как оказалось, не все зарядные станции универсальные, и не везде можно зарядить все модели электромобилей. Для Renault Zoe подходят зарядные станции с разъемом Type2/Mannekes.

В комплекте Renault Zoe поставляется два кабеля для зарядки.

Один кабель с штекером под обычную домашнюю розетку 220V, от которой он будет заряжаться около суток.

Люк для зарядки расположен под эмблемой Renault спереди. Он открывается с кнопки на ключе и с салона.

Второй кабель подходит под разъем Type2/Mannekes. В Киеве есть подходящие сети зарядок и на них Renault Zoe можно “заправить” от станций мощностью 22 кВт/ч.

В теории, батарею 41 кВт можно зарядить от таких станций за 2 часа, но на практике сила тока отличается от указанной максимальной цифры 22 кВ/ч и зарядка длится на порядок дольше. Сила тока зависит от многих факторов, включая температуру на улице и уровень заряда батареи на момент зарядки.

На зарядку от такого типа станций с 0% и до 100%, вы потратите около 3,5-4 часов.

При этом, первые 80% процентов заряда вы получите за 20% процентов времени зарядки, а на оставшиеся 20% заряда вы потратите 80% времени зарядки. Это связано с особенностями зарядки литий-ионных батарей и от этого никуда не деться. Чем ближе к отметке 100%, тем медленнее становится процесс зарядки.

К примеру, с 60% до 98% на станции мощностью 22 кВт/ч, я зарядил Renault Zoe за 2,4 часа.

Сколько стоит полная зарядка?

Средняя стоимость 1 кВт энергии на публичных станциях в Киеве составляет от 4 до 6 грн, если мы говорим о зарядке на станции с мощностью 22 кВт/ч.

Множим 41 кВт на 4-6 грн и получаем “полный бак” примерно за 200 грн.

Какой реальный запас хода?

В реальных условиях при температурном режиме +10 С за бортом, запас хода на полном заряде составляет около 280 км в городе.

Если мы говорим о зиме, то реальный запас хода составит около 200 км.

Хватает ли этого в городе? Для режима дом-работа-дом мне этого хватало, чтобы не заморачиваться с запасом хода и не ограничивать себя в сопутствующих поездках по городу. Не забываем и о рекуперации, которая в городе позволяет восстановить определенное количество энергии.

За городом, цифры будут значительно меньше. Чем больше скорость, тем меньше запас хода соответственно. С учетом украинской инфраструктуры электрозаправных станций, как по мне, рано говорить о комфортном перемещении между городами.

Динамика

Мощности 92 л.с. и крутящего момента 220 Нм хватает вполне, учитывая специфику электрокара и возможность использовать эту мощность мгновенно при нажатии на педаль газа.

Renault Zoe комфортно чувствует себя в городском режиме и вы не ощущаете никаких комплексов и дискомфорта в потоке автомобилей с ДВС. При этом, на старте со светофора вы можете дать фору любому и удивить соседей по трафику.

Для экономии есть режим Eco, но в этом режиме автомобиль совсем вялый и этот режим подойдет для пустого города выходного дня. Но, как заверяет производитель, этот режим позволяет экономить до 10% энергии.

Подвеска показалась мне жестковатой, и хоть автомобиль адаптирован под наши дороги, но ему гораздо комфортнее на ровном асфальте. Спереди у Renault Zoe установлена подвеска типа MacPherson, а сзади торсионная балка.

Клиренс у Renault Zoe составляет 160 мм, что не так уж и много и есть определенные риски во время парковки у бровок.

Итог

Если говорить о городе, то Zoe ничем не уступает хэтчам такого же плана, но с ДВС. Нет такого, что думаешь постоянно о запасе хода, планируешь маршрут под зарядку и тд. Вполне комфортно передвигаться. Хотя, на зарядку, даже раз в неделю, нужно закладывать 2,5-3 часа. Ну или частный дом и вопрос закрыт.





























































































































Тест-драйв Renault Zoe: будни электрокара в Украине / 31 фотографий

Олесь Куница