Первый минивэн Lexus представили на мотор-шоу в Шанхае.
Первый минивэн Lexus, который получил шильдик LM – более люксовая перелицованная версия Toyota Alphard.
В екстереьре автомобиля изменили радиаторную решетку, фары и заднюю часть кузова.
Внутри LM разделен на водительский и пассажирский отсек, между которыми установлена перегородка. Салон может похвастаться наличием 26-дюймового дисплея, холодильника и спецотсека для зонтиков.
Пассажиры, размещающиеся на двух раздельных кожаных креслах с подлокотниками, могут управлять функциями авто при помощи сенсорной панели.
Читайте: Lexus снял фильм продолжительностью 60 тысяч часов
В будущем в Lexus планируют представить версию минивэна с тремя рядами сидений.
Под капотом у LM будет 3,5-литровый бензиновый атмосферник V6 мощностью 300 лошадок или гибрид, при котором 2,5-литровый мотор работает в паре с электрическим агрегатом.
Напомним, Toyota дала взглянуть на свой обновленный кроссовер Highlander.
Источник: Autonews
Фото: Autonews