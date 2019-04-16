Первый минивэн Lexus представили на мотор-шоу в Шанхае.

Первый минивэн Lexus, который получил шильдик LM – более люксовая перелицованная версия Toyota Alphard.

В екстереьре автомобиля изменили радиаторную решетку, фары и заднюю часть кузова.

Внутри LM разделен на водительский и пассажирский отсек, между которыми установлена перегородка. Салон может похвастаться наличием 26-дюймового дисплея, холодильника и спецотсека для зонтиков.

Пассажиры, размещающиеся на двух раздельных кожаных креслах с подлокотниками, могут управлять функциями авто при помощи сенсорной панели.









Сенсоры и холодильник: первый минивэн от Lexus / 2 фотографии

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В будущем в Lexus планируют представить версию минивэна с тремя рядами сидений.

Под капотом у LM будет 3,5-литровый бензиновый атмосферник V6 мощностью 300 лошадок или гибрид, при котором 2,5-литровый мотор работает в паре с электрическим агрегатом.

Напомним, Toyota дала взглянуть на свой обновленный кроссовер Highlander.

Источник: Autonews

Фото: Autonews