В МВД напоминают, что восстановление водительского удостоверения занимает не более получаса.

Для восстановления нужно иметь минимум документов и времени проведенного в сервисном центре МВД.

– На все около 30 минут. Не надо иметь никаких экзаменационных листов и фотографий, вся информация имеется в реестре, а фотографию делаем бесплатно на месте, – заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

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Он добавил, что среди необходимых документов: паспорт, идентификационный код и медицинская справка.

– А чтобы визит был максимально приятный и удобный, регистрируйтесь в электронную очередь через электронный кабинет водителя, – добавил Криклий.

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