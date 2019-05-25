На тест-драйве у Фактов ICTV побывал премиальный седан Infiniti Q50s, который завораживает своим дизайном, но есть ли что-то стоящее под красивой оболочкой?

Об этом мы попытались узнать на недельном тесте японского седана.

В Украине Infiniti Q50 доступен только в варианте с турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 л, 7-ступенчатой АКПП и приводом на заднюю ось.

Infiniti Q50 в наиболее простой комплектации Pure стоит около $29,6 тыс.

Самый заряженный Infiniti Q50s (Sport) стоит около $36,6 тыс. Именно такая версия и побывала у нас на тест-драйве.

Дизайн

Если говорить откровенно, то у меня нет ни малейшей придирки к тому, как выглядит Infiniti Q50s. Действительно – секс на колесах.

Мускулистый кузов подчеркивает шикарный красный цвет, хром и черная окантовка на бамперах.

Твердая пятерка за дизайн, как по мне.

Салон

Интерьер выполнен в присущем для Infiniti стиле, и здесь я встретил как понравившиеся мне фирменные черты, так и изъяны, о которых уже писал в тест-драйвах других моделей Infiniti.

Передняя часть разделена массивной центральной консолью и дает водителю ощущение настоящего кокпита.

Салон Infiniti Q50s перекликается с интерьером купе Infiniti Q60s, но если в Q60s преобладают более спортивные решения, то Q50s больше ориентирован на практичность.

Начну с водительского сиденья, которое, помимо стандартных регулировок, оснащено настройкой боковой поддержки и выдвижной коленной подушкой. Это удобно, особенно на дальних заездах.

Руль удобный, на него вынесены информативные кнопки управления круиз-контролем, бортовым компьютером и телефоном.

Панель приборов классическая, с двумя колодцами и цветным дисплеем бортового компьютера. Приборка понятная и читабельная, но с точки зрения оформления уже хочется каких-то новых решений.

Вверху центральной консоли расположены два сенсорных дисплея.

Верхний – 8-дюймовый, на нем отображается навигация и изображение камер кругового обзора.

Нижний – 7-дюймовый и он отвечает за мультимедийную часть и остальной функционал.

Помимо сенсорного управления, под рукой у водителя есть шайба для управления этими дисплеями.

Оба дисплея показывают разное по качеству изображение. И если нижний отображает качественную графику и современную картинку, то картинка навигационного дисплея явно не на уровне премиального бренда.

Мультимедийная система не поддерживает Apple Carplay и Android Auto, что на сегодняшний день, уже переходит в разряд “маст”.

В Infiniti Q50s установлена аудиосистема Bose Performance, которая включает в себя 16 динамиков. Как звучит? Отменно!

Из приятных плюшек для водителя и переднего пассажира: подогрев сидений, подогрев руля и выдвижные подколенные подушки. Места спереди хватает вполне.

На втором ряду сидений излишка свободного места нет, но и нигде ничего не давит. Пространства над головой и для ног достаточно, посадка комфортная.

Два пассажира будут чувствовать себя уютно. Посредине, в ногах задних пассажиров, расположен громоздкий тоннель, который и становится небольшим препятствием для среднего пассажира. По городу – ок, но вот на дальние дистанции особо не расслабишься.

Из плюшек для пассажиров заднего ряда сидений: подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы климатической установки.

Багажник порадовал объем 500 л. Вместительный, просторный и очень практичный. Для городского седана и нужд мегаполиса его будет достаточно.

Динамика



А теперь перейдем к самому интересному – железо и динамика.

Под капотом Infiniti Q50s находится немецкое “сердце”, а именно турбобензиновый двигатель объемом 2,0 л от Mercedes-Benz.

В паре с двигателем установлена 7-ступенчатая АКПП, которая также заимствована у коллег из Штутгарта. Что это? Это плоды сотрудничества альянса Renault-Nissan и концерна Daimler AG. И это, как по мне, очень даже хорошая новость для Infiniti Q50s.

Двигатель выдает мощность 211 л.с. и крутящий момент 350 Нм. Хватает ли мощности и динамики? Более чем! Да, это не 3,0-литровый твинтурбо на 405 л.с. у Q60s, но поверьте, для города и этого будет достаточно. АКПП работает слаженно и четко в ритм с мотором и замечаний у меня не возникало.

Габаритные размеры:

Длина 4 810 мм

Ширина 1 820 мм

Высота 1 455 мм

Колесная база 2 850 мм

Клиренс 126 мм

У Infiniti Q50s есть четыре режима: Snow, Standard, Sport и Personal.

Snow – наиболее вялый, зимний режим, а Sport наиболее агрессивный.

Personal, как вы уже, наверное, догадались, позволяет индивидуально подогнать под себя параметры автомобиля.

Благодаря режимам изменяются настройки двигателя, коробки передач, рулевого и подвески.

Седан Infiniti Q50 является первопроходцем в области цифрового управления. В этой модели была впервые серийно реализована система рулевого управления “по проводам” DAS (Direct Adaptive Steering).

Вместо обычного жесткого механического соединения руль и колеса связаны с помощью электронных блоков.

В обновленном Infiniti Q50s дебютировала усовершенствованная DAS 2.0, которая стала более точной, предсказуемой и теперь менее отличается от гидравлического рулевого управления, по моим ощущениям.

Рулевое управление острое и информативное, но иногда проскакивает ощущение, что находишься за рулем игрового симулятора. Хотя на адаптацию и привыкание пойдет дня два от силы.

Подвеска упругая и ее отнюдь не назовешь пределом мечтаний в плане комфорта, но и чрезмерной жесткости вы не почувствуете. Вполне адекватное поведение на наших, далеких от идеала, дорогах. Добавим скидку и на 19-дюймовые диски, которые также сказались на комфорте.

Спереди в Infiniti Q50s установлена независимая двухрычажная подвеска, а сзади независимая многорычажная подвеска.

Безопасность

Что мне действительно нравится в автомобилях Nissan и Infiniti, так это система кругового обзора AVM (Around View Minitor) и распознавание движущихся объектов MOD (Moving Object Detection), которые позволяют контролировать ситуацию вокруг автомобиля. И если к качеству картинки этих камер придраться можно, то вот к функционалу и их пользе нет.

Если, к примеру, вы выезжаете с парковочного места, и в зоне действия датчиков появляется движущийся объект (кот, собака, ребенок, тележка, велосипедист и тд), то система вас уведомит об этом.

Помимо этого, есть система предотвращения наезда на объект при движении задним ходом, которая способна обнаружить препятствие, и если вы продолжаете движение в его сторону, то система может автономно затормозить автомобиль.

Также, в нашем тестовом автомобиле были и другие вспомогательные системы, такие как мониторинг мертвых зон, контроль полосы движения и адаптивный круиз контроль.

Итог

Infiniti Q50s – автомобиль, который способен продать себя одним лишь внешним видом.

Двигатель и КПП – вопросов нет, как по мне, идеальное сочетание и взаимопонимание между узлами.

Салон выполнен из качественных, дорогих материалов, но есть вопросы по современности мультимедийной части, а именно экранов.

По набору систем безопасности и их практичности вопросов нет. Приличный набор полезных функций вам гарантирован.

Готов ли этот седан добавить ярких ощущений ежедневным поездкам? Как по мне, однозначно, да.

Решать, как всегда, вам. 🙂





























































































Тест-драйв Infiniti Q50s: секс и город / 23 фотографий

Олесь Куница