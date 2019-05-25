На тест-драйве у Фактов ICTV побывал премиальный седан Infiniti Q50s, который завораживает своим дизайном, но есть ли что-то стоящее под красивой оболочкой?
Об этом мы попытались узнать на недельном тесте японского седана.
В Украине Infiniti Q50 доступен только в варианте с турбированным бензиновым двигателем объемом 2,0 л, 7-ступенчатой АКПП и приводом на заднюю ось.
Infiniti Q50 в наиболее простой комплектации Pure стоит около $29,6 тыс.
Самый заряженный Infiniti Q50s (Sport) стоит около $36,6 тыс. Именно такая версия и побывала у нас на тест-драйве.
Дизайн
Если говорить откровенно, то у меня нет ни малейшей придирки к тому, как выглядит Infiniti Q50s. Действительно – секс на колесах.
Мускулистый кузов подчеркивает шикарный красный цвет, хром и черная окантовка на бамперах.
Твердая пятерка за дизайн, как по мне.
Салон
Интерьер выполнен в присущем для Infiniti стиле, и здесь я встретил как понравившиеся мне фирменные черты, так и изъяны, о которых уже писал в тест-драйвах других моделей Infiniti.
Передняя часть разделена массивной центральной консолью и дает водителю ощущение настоящего кокпита.
Салон Infiniti Q50s перекликается с интерьером купе Infiniti Q60s, но если в Q60s преобладают более спортивные решения, то Q50s больше ориентирован на практичность.
Начну с водительского сиденья, которое, помимо стандартных регулировок, оснащено настройкой боковой поддержки и выдвижной коленной подушкой. Это удобно, особенно на дальних заездах.
Руль удобный, на него вынесены информативные кнопки управления круиз-контролем, бортовым компьютером и телефоном.
Панель приборов классическая, с двумя колодцами и цветным дисплеем бортового компьютера. Приборка понятная и читабельная, но с точки зрения оформления уже хочется каких-то новых решений.
Вверху центральной консоли расположены два сенсорных дисплея.
Верхний – 8-дюймовый, на нем отображается навигация и изображение камер кругового обзора.
Нижний – 7-дюймовый и он отвечает за мультимедийную часть и остальной функционал.
Помимо сенсорного управления, под рукой у водителя есть шайба для управления этими дисплеями.
Оба дисплея показывают разное по качеству изображение. И если нижний отображает качественную графику и современную картинку, то картинка навигационного дисплея явно не на уровне премиального бренда.
Мультимедийная система не поддерживает Apple Carplay и Android Auto, что на сегодняшний день, уже переходит в разряд “маст”.
В Infiniti Q50s установлена аудиосистема Bose Performance, которая включает в себя 16 динамиков. Как звучит? Отменно!
Из приятных плюшек для водителя и переднего пассажира: подогрев сидений, подогрев руля и выдвижные подколенные подушки. Места спереди хватает вполне.
На втором ряду сидений излишка свободного места нет, но и нигде ничего не давит. Пространства над головой и для ног достаточно, посадка комфортная.
Два пассажира будут чувствовать себя уютно. Посредине, в ногах задних пассажиров, расположен громоздкий тоннель, который и становится небольшим препятствием для среднего пассажира. По городу – ок, но вот на дальние дистанции особо не расслабишься.
Из плюшек для пассажиров заднего ряда сидений: подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы климатической установки.
Багажник порадовал объем 500 л. Вместительный, просторный и очень практичный. Для городского седана и нужд мегаполиса его будет достаточно.
Динамика
А теперь перейдем к самому интересному – железо и динамика.
Под капотом Infiniti Q50s находится немецкое “сердце”, а именно турбобензиновый двигатель объемом 2,0 л от Mercedes-Benz.
В паре с двигателем установлена 7-ступенчатая АКПП, которая также заимствована у коллег из Штутгарта. Что это? Это плоды сотрудничества альянса Renault-Nissan и концерна Daimler AG. И это, как по мне, очень даже хорошая новость для Infiniti Q50s.
Двигатель выдает мощность 211 л.с. и крутящий момент 350 Нм. Хватает ли мощности и динамики? Более чем! Да, это не 3,0-литровый твинтурбо на 405 л.с. у Q60s, но поверьте, для города и этого будет достаточно. АКПП работает слаженно и четко в ритм с мотором и замечаний у меня не возникало.
Габаритные размеры:
- Длина 4 810 мм
- Ширина 1 820 мм
- Высота 1 455 мм
- Колесная база 2 850 мм
- Клиренс 126 мм
У Infiniti Q50s есть четыре режима: Snow, Standard, Sport и Personal.
Snow – наиболее вялый, зимний режим, а Sport наиболее агрессивный.
Personal, как вы уже, наверное, догадались, позволяет индивидуально подогнать под себя параметры автомобиля.
Благодаря режимам изменяются настройки двигателя, коробки передач, рулевого и подвески.
Седан Infiniti Q50 является первопроходцем в области цифрового управления. В этой модели была впервые серийно реализована система рулевого управления “по проводам” DAS (Direct Adaptive Steering).
Вместо обычного жесткого механического соединения руль и колеса связаны с помощью электронных блоков.
В обновленном Infiniti Q50s дебютировала усовершенствованная DAS 2.0, которая стала более точной, предсказуемой и теперь менее отличается от гидравлического рулевого управления, по моим ощущениям.
Рулевое управление острое и информативное, но иногда проскакивает ощущение, что находишься за рулем игрового симулятора. Хотя на адаптацию и привыкание пойдет дня два от силы.Читайте: Тест-драйв Infiniti QX50: чем будет удивлять украинцев? Тест-драйв Peugeot 5008: минивен или кроссовер? Тест-драйв Renault Zoe: будни электрокара в Украине
Подвеска упругая и ее отнюдь не назовешь пределом мечтаний в плане комфорта, но и чрезмерной жесткости вы не почувствуете. Вполне адекватное поведение на наших, далеких от идеала, дорогах. Добавим скидку и на 19-дюймовые диски, которые также сказались на комфорте.
Спереди в Infiniti Q50s установлена независимая двухрычажная подвеска, а сзади независимая многорычажная подвеска.
Безопасность
Что мне действительно нравится в автомобилях Nissan и Infiniti, так это система кругового обзора AVM (Around View Minitor) и распознавание движущихся объектов MOD (Moving Object Detection), которые позволяют контролировать ситуацию вокруг автомобиля. И если к качеству картинки этих камер придраться можно, то вот к функционалу и их пользе нет.
Если, к примеру, вы выезжаете с парковочного места, и в зоне действия датчиков появляется движущийся объект (кот, собака, ребенок, тележка, велосипедист и тд), то система вас уведомит об этом.
Помимо этого, есть система предотвращения наезда на объект при движении задним ходом, которая способна обнаружить препятствие, и если вы продолжаете движение в его сторону, то система может автономно затормозить автомобиль.
Также, в нашем тестовом автомобиле были и другие вспомогательные системы, такие как мониторинг мертвых зон, контроль полосы движения и адаптивный круиз контроль.
Итог
Infiniti Q50s – автомобиль, который способен продать себя одним лишь внешним видом.
Двигатель и КПП – вопросов нет, как по мне, идеальное сочетание и взаимопонимание между узлами.
Салон выполнен из качественных, дорогих материалов, но есть вопросы по современности мультимедийной части, а именно экранов.
По набору систем безопасности и их практичности вопросов нет. Приличный набор полезных функций вам гарантирован.
Готов ли этот седан добавить ярких ощущений ежедневным поездкам? Как по мне, однозначно, да.
Решать, как всегда, вам. 🙂
Олесь Куница