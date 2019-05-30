Какие автомобили чаще всего воруют и как уберечь свой от кражи – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным Национальной полиции Украины, на протяжении 2018 года на территории Украины было зафиксировано 4 092 случая незаконного завладения автомобилями. Среди воров наибольшей популярностью пользуются дешевые авто отечественного производства, а также более дорогие марки автомобилей немецкого и японского производства.

Несмотря на то, что по сравнению с позапрошлым годом, статистика улучшилась (в 2017 году было украдено 5 684 авто), фактически для больших городов ситуация существенно не изменилась.

Шокирующая статистика свидетельствует о том, что наихудшая ситуация в столице. Из всех зарегистрированных в 2018 году случаев незаконного завладения авто в Украине 25% приходится именно на Киев.

Для сравнения, на Одесскую область приходится 10%, а на Днепропетровскую ‒ 9%.

Статистика по возвращенным автомобилям еще более удручающая: из украденных за первые три месяца 2019 года 766 машин найти и вернуть удалось лишь 250, что составляет всего 32,6%. Такой показатель раскрываемости преступлений свидетельствует о беспомощности правоохранительных органов.

Среди любимых марок воров – дешевые модели ВАЗ и Daewoo, владельцы которых часто пренебрегают любыми защитными средствами. Среди более дорогих моделей воры охотятся на Toyota, Mercedes и Honda.

Пытаясь сэкономить на охранной системе, водители часто ограничиваются только установлением штатной сигнализации. Полиция и страховые компании обращают внимание на то, что воры чаще всего пользуются невнимательностью и беспечностью владельцев авто и отслеживают легкую добычу.

– Идеальная защита должна быть многоуровневой – высказывает свое мнение директор компании Экспресс Страхование Татьяна Щучьева.

По ее словам, кроме эффективной спутниковой сигнализации, надо использовать устройства блокировки руля, замка зажигания и педалей. С такой многоуровневой защитой риск угона уменьшается на 50%.

Страховщики компании АХА Страхование отмечают также то, что ни одна охранная система не гарантирует полной защиты авто, и рекомендуют страховой полис полное КАСКО.

Почему большинство краж происходят в больших городах?

Из-за развитой дорожно-транспортной инфраструктуры здесь не только большее количество машин, но и больше возможностей для незаметного завладения чужим имуществом.

Огромные стоянки возле торгово-развлекательных центров и дворы многоэтажек являются излюбленными местами угонщиков.

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Одной из самых больших проблем столицы, например, является именно отсутствие паркингов, что вынуждает водителей не только нарушать ПДД, оставляя машины в неположенных местах, но и бросать их без всякой охраны.

Эффективным решением проблемы автомобильных краж стала бы сверхсовременная система видеонаблюдения, но до ее полноценной имплементации еще очень далеко.

Когда в Украине будет реализована программа видеонаблюдения ‒ вопрос к исполнительной власти. Более того, если власть в ближайшее время не вмешается в ситуацию, очень скоро может вырасти стоимость страховых полисов, за которые придется платить именно автовладельцам. И все это из-за бездействия правоохранителей.

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