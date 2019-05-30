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Ferrari презентовала уникальный электрокар

Компания Ferrari рассекретила первый в истории марки гибрид, который заряжается от внешних источников энергии.

Ferrari презентовала уникальный электрокар

Полноприводный гиперкар SF90 Stradale стал самой мощной серийной моделью Ferrari.

Модель оснащена самым мощным в истории итальянской марки наддувным двигателем V8 c отдачей 780 сил.

SF90 Stradale – это первый суперкар Ferrari с полным приводом, что позволяет ему лучше реализовывать мощность, а также демонстрировать потрясающую динамику скорости разгона: до 100 км/ч купе ускоряется за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 6,7 с.

Максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч.

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Два электромотора на передней оси позволяют управлять вектором тяги, когда на большой скорости машина поворачивает. Итальянцы называют это RAC-e (Regolatore Assetto Curva Elettrico).

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Ferrari презентовала уникальный электрокар / 8 фотографий

Интересным новшеством в салоне стал руль с интегрированными сенсорными панелями кроме традиционных кнопок. Таким образом, теперь водитель может контролировать почти весь функционал автомобиля двумя большими пальцами на руле.

Место традиционного приборного щитка занял большой 16-дюймовый HD-дисплей.

В этой модели компания использовала технологию бесключевого доступа. Постепенно это решение внедрят на все машины марки Ferrari.

Кроме того, клиенты смогут выбрать между обычной версией суперкара и спортивной Assetto Fiorano.

Напомним, компания Ferrari показала суперкар из лимитированной линейки Special Project. Единственный экземпляр покажут в Гонконге.

Источник: Motor1

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