Американская компания Alaka’i Technologies представила летающее такси Skai.

В США представили первое в мире летающее такси на водороде Skai. Концепцию разработала компания Alaka’i Technologies.

Такси может преодолевать до 650 км пути без вреда для окружающей среды.

В него могут поместиться до пяти пассажиров или грузы до 450 кг.

Заправка бака будет занимать не больше 10 минут.

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Над дизайном работали специалисты BMW Designworks.

Чтобы повысить безопасность, инженеры продублировали несколько ключевых систем, включая модуль с водородными топливными элементами и оснастили аппарат системой парашютов.

Однако практическое применение такого транспорта остается туманным, потому что для его использования страны должны вынести соответствующее решение.

К слову, производитель электромобилей Tesla в 2020 году собирается запустить сервис беспилотного такси.

Источник: Engadget