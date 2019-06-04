В Киеве с 10.00 до 22.00 вводятся ограничения движения на дорогах для грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Ограничения движения грузовых автомобилей по дорогам Киева вводятся, когда температура воздуха превышает +28º.
– С 10.00 до 22.00 вводится ограничение движения на улично-дорожной сети Киева для грузовиков общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, – уточняет КГГА.
Соблюдение ограничений водителями фур контролирует патрульная полиция в Киеве.
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Кстати, синоптики прогнозируют на среду, 5 июня, в Киеве грозовые дожди и жару до +27.
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