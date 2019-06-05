BMW представила сразу четыре версии новой модели M8 – купе, кабриолет и две их экстремальные модификации Competition.
Новая BMW M8 вышла в четырех версиях – купе, кабриолет плюс две их экстремальные модификации Competition.
Купе BMW M8: разгон до сотни – 3,3 сек (Competition — 3,2 секунды).
Дизайнеры немецкой компании в заряженной восьмерке увеличили воздухозаборники, расширили колесные арки, а также установили другие зеркала и более крупные “жабры” в передних крыльях. Также M8 получил небольшой спойлер на багажнике. Салон новой модели отличается рулем и ручкой переключения передач.
В движение BMW M8 приводит битурбодвигатель 4.4 V8, который может похвастаться 600 лошадками и 750 Нм момента (625 сил в версии Competition). Работает двигатель в паре с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic.
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Кабриолет BMW M8: разгон до сотни 3,4 и 3,3 сек (Competition).
Машина может работать с полным приводом и с отключенной передней осью.
Максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час (305 километров в час при заказе пакета M Driver’s Package).
Напомним, в январе BMW официально представила новую “семерку”.
Источник: Motor
Фото: Motor