Газонокосилка Honda установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места.
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 разогналась от нуля до ста миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды.
Такая скорость позволила машине, которая не предназначена для таких заездов, установить новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места.
Таких результатов инженеры компании смогли добиться благодаря индивидуально спроектированному стальному шасси и литровому четырехцилиндровому рядному двигателю от супербайка CBR1000RR Fireblade SP.
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Удельная мощность газонокосилки составляет примерно тысячу лошадиных сил на тонну, а это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron.
Максимальная скорость Honda Mean Mower V2 – 243 километра в час.
Напомним, украинский каскадер Александр Турчанинов попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря трюкам на мотоцикле.
Источник: Motor
Фото: Motor