Газонокосилка Honda установила новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места.

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 разогналась от нуля до ста миль в час (161 километр в час) за 6,29 секунды.

Такая скорость позволила машине, которая не предназначена для таких заездов, установить новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места.

Таких результатов инженеры компании смогли добиться благодаря индивидуально спроектированному стальному шасси и литровому четырехцилиндровому рядному двигателю от супербайка CBR1000RR Fireblade SP.













Honda разогнала газонокосилку до рекорда Гиннеса / 3 фотографии

Читайте: Дебют BMW M8: четыре версии и 3,2 сек до сотни

Удельная мощность газонокосилки составляет примерно тысячу лошадиных сил на тонну, а это больше, чем у гиперкара Bugatti Chiron.

Максимальная скорость Honda Mean Mower V2 – 243 километра в час.

Напомним, украинский каскадер Александр Турчанинов попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря трюкам на мотоцикле.

Источник: Motor

Фото: Motor