Киев оказался на 13-м месте в рейтинге городов мира с самыми большими пробками на дорогах.
Компания TomTom составила рейтинг из 403 городов в 56 странах, наиболее перегруженых автомобилями.
Киев 13-й в этом списке (в предыдущем рейтинге – 14-е место).
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Загруженность дорог в столице Украины за год увеличилась на 2% – до 46%. То есть киевляне в среднем тратили около часа на получасовую поездку.
Лидеры рейтинга по пробкам: Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия) и Московская область РФ.
Напомним, Киев вошел в топ-5 рейтинга самых дешевых VIP-отелей мира.
Источник: TоmTom
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