PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто

Киев попал в рейтинг городов с самыми большими пробками

Киев оказался на 13-м месте в рейтинге городов мира с самыми большими пробками на дорогах.

Киев попал в рейтинг городов с самыми большими пробками

Компания TomTom составила рейтинг из 403 городов в 56 странах, наиболее перегруженых автомобилями.

Киев 13-й в этом списке (в предыдущем рейтинге – 14-е место).

Читайте: Журналистка Forbes призвала туристов посетить Киев – “бриллиант Восточной Европы”

Загруженность дорог в столице Украины за год увеличилась на 2% – до 46%. То есть киевляне в среднем тратили около часа на получасовую поездку.

Лидеры рейтинга по пробкам: Мумбаи (Индия), Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия) и Московская область РФ.

Напомним, Киев вошел в топ-5 рейтинга самых дешевых VIP-отелей мира.

Источник: TоmTom

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка