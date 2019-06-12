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Какие электромобили чаще всего покупают украинцы – топ-5

Лидером по популярности среди электромобилей в Украине остается Nissan Leaf.

Електрокар Nissan Leaf

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. В мае украинцы зарегистрировали 329 таких авто.

Второе место занял электрокар TESLA Model S. В прошлом месяце его зарегистрировали 53 раза.

Также популярными среди украинских автомобилистов остаются электрокары:

  • BMW i3;
  • FIAT 500е;
  • Renault Zoe.

Читайте: Дебют BMW M8: четыре версии и 3,2 сек до сотни

Большую часть покупок электрокаров в мае составили подержанные авто.

К слову, компания Ferrari презентовала первый в истории марки гибридный автомобиль.

Источник: Укравтопром

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