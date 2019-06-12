Лидером по популярности среди электромобилей в Украине остается Nissan Leaf.
Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf. В мае украинцы зарегистрировали 329 таких авто.
Второе место занял электрокар TESLA Model S. В прошлом месяце его зарегистрировали 53 раза.
Также популярными среди украинских автомобилистов остаются электрокары:
- BMW i3;
- FIAT 500е;
- Renault Zoe.
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Большую часть покупок электрокаров в мае составили подержанные авто.
К слову, компания Ferrari презентовала первый в истории марки гибридный автомобиль.
Источник: Укравтопром
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