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BMW 8 Series Gran Coupe: характеристика и первые фото новой модели

В сети появились первые фотографии BMW 8 Series Gran Coupe.

BMW 8 Series Gran Coupe: характеристика и первые фото новой модели

Согласно первым фото BMW 8 Series Gran Coupe, модель получит четыре двери и удлиненную колесную базу.

Читайте: Дебют BMW M8: четыре версии и 3,2 сек до сотни

Технически новая модель не будет отличаться от купе. Гран купе получит модульную платформу, полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску, а также модификации с 530-сильным бензиновым мотором V8 объемом 4,4 литра и 320-сильным 3-литровым дизелем.

Коробка — восьмидиапазонный автомат Steptronic.

Ранее Факты ICTV писали, что какие электромобили чаще всего покупают украинцы.

Фото: Auto Express

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