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Факты / Lifestyle / Авто

Как не страдать от жары в авто летом

В вашем авто нет кондиционера? Спастись от духоты летом помогут простые, но эффективные способы.

Авто

Первый способ охладиться в авто летом – вентилятор на батарейках.

Для этого достаточно включить прибор во время жары, оставив автомобиль на какое-то время.

Вентилятор будет гонять воздух по салону, не давая ему возможности нагреться.

Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара

Еще одним простым способом является метод окна-двери.

Для этого достаточно открыть окна, а затем резко открыть и закрыть двери с противоположной стороны 5-6 раз.

К примеру, если окно открыто со стороны водителя, то стоит двигать дверями с правой.

Факты ICTV также рассказывали, как спастись от жары без кондиционера.

Фото: Pixabay

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