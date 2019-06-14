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Факты / Lifestyle / Авто

Toyota научит свои авто глушить мотор самостоятельно

Toyota оборудует свои авто 2020 модельного года новыми системами безопасности.

Toyota научит свои авто глушить мотор самостоятельно

Электронная функция Auto Shut Off появится в автомобилях Toyota 2020 модельного года для американского рынка.

Смысл ее заключается в том, что она глушит двигатель через некоторое время после остановки. Придумана функция для забывчивых водителей, которую “умудряются” оставить машину на парковке включенной.

Это поможет не только экономить топливо, но и, например, избежать отравления угарным газом, если автомобиль стоит в гараже.

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Вторая новинка – Automatic Park – поставит автомобиль на ручной тормоз, если водитель вышел из машины, а рычаг коробки в паркинг не перевел.

Ожидать ли функции в авто Toyota в других странах, пока неизвестно.

Напомним, Toyota показала идею концепта лунохода, способного несколько дней поддерживать жизнь астронавтов.

Источник: Motor

Фото: Dreamstime

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