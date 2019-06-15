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Киев закрыли для фур из-за жары

Обочины дорог на подъездах к Киеву заполонили грузовики – фуры не пускают в столицу из-за сильной жары.

Київ закрили для фур через спеку

Температура воздуха в Киеве 15 июня достигла +32, поэтому с 12.00 до 18.00 грузовики не впускают в столицу.

В Патрульный полиции Киева объяснили, что интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 приводит к разрушению и деформации покрытия дорог.

Время ограничения может варьироваться, в зависимости от температурного режима.

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Такие ограничения на въезд ранее ввела КГГА для грузовых автомобилей общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, если температура воздуха превышает +28.

 

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