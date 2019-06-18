PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Обновленный Renault Zoe: увеличенный запас хода и характеристики электрокара

Компания Renault представила обновленный электрокар Zoe. Новая модель получила доработанные технические показатели и измененный интерьер.

Обновленный Renault Zoe: увеличенный запас хода и характеристики электрокара

Компания Renault представила новую модель электрохэтчбека Zoe.

Обновленный электрокар получил новый дизайн и интерьер, светодиодные фары, 10-дюймовую электронную приборная панель и 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Также изменился климат-контроля, появился нефиксируемый рычаг коробки, отделку салона синтетической тканью, сделанной из переработанного сырья.

Читайте: Какие электромобили чаще всего покупают украинцы – топ-5

Zoe оснастили 108- и 135-сильными электромоторами, а также литий-ионным аккумулятором емкостью 52 киловатт-часа. Максимальная скорость – 140 км/ч.

Запас хода увеличился с 317 до 390 км. Батарея заряжается за 9 часов 25 минут.

Европейские продажи стартуют осенью.

  • image
  • image
  • image
Обновленный Renault Zoe: увеличенный запас хода и характеристики электрокара / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в сети появились первые фотографии BMW 8 Series Gran Coupe.

ФотоRenault

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка