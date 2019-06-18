Компания Renault представила обновленный электрокар Zoe. Новая модель получила доработанные технические показатели и измененный интерьер.

Компания Renault представила новую модель электрохэтчбека Zoe.

Обновленный электрокар получил новый дизайн и интерьер, светодиодные фары, 10-дюймовую электронную приборная панель и 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

Также изменился климат-контроля, появился нефиксируемый рычаг коробки, отделку салона синтетической тканью, сделанной из переработанного сырья.

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Zoe оснастили 108- и 135-сильными электромоторами, а также литий-ионным аккумулятором емкостью 52 киловатт-часа. Максимальная скорость – 140 км/ч.

Запас хода увеличился с 317 до 390 км. Батарея заряжается за 9 часов 25 минут.

Европейские продажи стартуют осенью.













Обновленный Renault Zoe: увеличенный запас хода и характеристики электрокара / 3 фотографии

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Фото: Renault