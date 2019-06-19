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Французы представили новый кроссовер Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 получил электрическую модификацию, способную проехать на одном заряде 310 км.

Французы представили новый кроссовер Peugeot 2008

Новый Peugeot 2008 стал больше, чем его предшественник, и обзавелся электрической модификацией.

Французы сделали популярную в Европе модель на 141 миллиметр длиннее, чем в первом поколении, а колесную базу расширили на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров.

Под капотом у реформированной модели 1,2-литровая турботройка, которую предлагают в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 лошадиных сил.

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Французы представили новый кроссовер Peugeot 2008 / 4 фотографии

Линейка дизелей представлена турбомотором объемом 1,5 литра с отдачей 100 либо 130 сил.

Двигатели работают в паре с 6-ступенчатой механикой либо восьмидиапазонным автоматом. Привод — только передний.

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Также новый Peugeot 2008 будут выпускать в версии со 136-сильным электромотором и батареей на 50 кВт*ч. На одном заряде такой кроссовер способен преодолеть 310 км.

Напомним, Факты ICTV провели детальный тест-драйв Peugeot 5008.

Источник: Motor

Фото: Motor

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