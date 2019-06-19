Новый Peugeot 2008 получил электрическую модификацию, способную проехать на одном заряде 310 км.

Новый Peugeot 2008 стал больше, чем его предшественник, и обзавелся электрической модификацией.

Французы сделали популярную в Европе модель на 141 миллиметр длиннее, чем в первом поколении, а колесную базу расширили на 72 миллиметра, до 2620 миллиметров.

Под капотом у реформированной модели 1,2-литровая турботройка, которую предлагают в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 лошадиных сил.

















Французы представили новый кроссовер Peugeot 2008 / 4 фотографии

Линейка дизелей представлена турбомотором объемом 1,5 литра с отдачей 100 либо 130 сил.

Двигатели работают в паре с 6-ступенчатой механикой либо восьмидиапазонным автоматом. Привод — только передний.

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Также новый Peugeot 2008 будут выпускать в версии со 136-сильным электромотором и батареей на 50 кВт*ч. На одном заряде такой кроссовер способен преодолеть 310 км.

Напомним, Факты ICTV провели детальный тест-драйв Peugeot 5008.

Источник: Motor

Фото: Motor