PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Украине на тротуарах у пешеходных переходов появятся металлические столбы

Минрегион предложил устанавливать металлические столбики на тротуарах у пешеходных переходов.

В Украине на тротуарах у пешеходных переходов появятся металлические столбы

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины вводит обязательное установление металлических столбиков на всех тротуарах у пешеходных переходов. Это должно повысить безопасность пассажиров, уменьшив последствия аварии.

Читайте: Киев попал в рейтинг городов с самыми большими пробками

– Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они нужны для повышения безопасности пассажиров, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут принять удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти жизнь. Поэтому в изменениях в ГСН об улицах и дорогах мы прописали обязательное их устройство на всех тротуарах у пешеходных переходов в одном уровне, – говорит замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Норма об установке такого ограждения касается строительства, реконструкции и капремонта дорог.

К слову, на украинских трассах вводят станции экстренной связи. Новая рекомендательная норма будет действовать с сентября.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине изменили нормы проектирования дорог: крайние полосы сузят
В метро появятся туалеты для пассажиров
В Черкасской области недельный ливень уничтожил дорогу
Коврами и искусственными челюстями: как ремонтируют дороги в Харькове
Ямы по колено и разбитые тротуары: днепряне самостоятельно ремонтируют дороги
В Украине лифты появятся в четырехэтажных домах
Увеличить в 2 раза: Кабмин предложил решить проблему женских туалетов
Новые сельские медамбулатории: современные условия вместо грибка и плесени
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка