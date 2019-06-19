Минрегион предложил устанавливать металлические столбики на тротуарах у пешеходных переходов.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины вводит обязательное установление металлических столбиков на всех тротуарах у пешеходных переходов. Это должно повысить безопасность пассажиров, уменьшив последствия аварии.

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– Думаю, многие замечали, что на улицах Киева и других городов у пешеходных переходов начали появляться специальные ограждения – металлические столбики. Они нужны для повышения безопасности пассажиров, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут принять удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти жизнь. Поэтому в изменениях в ГСН об улицах и дорогах мы прописали обязательное их устройство на всех тротуарах у пешеходных переходов в одном уровне, – говорит замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Норма об установке такого ограждения касается строительства, реконструкции и капремонта дорог.

К слову, на украинских трассах вводят станции экстренной связи. Новая рекомендательная норма будет действовать с сентября.