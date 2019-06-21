Новый Nissan Juke 2020 сфотографировали в камуфляже во время тестов.

Новый Nissan Juke 2020 засветился на шпионских снимках перед премьерой, которая должна состояться до конца нынешнего года.

Хотя модель сфотографировали в камуфляже, можно понять, что Juke 2020 останется в пропорциях прошлого поколения и сохранит двухэтажную переднюю оптику, которая должна стать полностью светодиодной.

Эксперты прогнозируют, что новый Джук будет построен на платформе CMF от нового Renault Clio.

Под капотом новинки ожидают увидеть компактные турбомоторы 1,0 и 1,3 л., а также 1,5-литровый дизель.

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Не исключается появление гибридной версии, способной проехать около 30 км на одной электротяге.

Напомним, Факты ICTV провели детальный тест-драйв Peugeot 5008.

Источник: Автоцентр

Фото: Автоцентр