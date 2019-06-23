Факты ICTV попытались узнать, настолько ли обновления в Mazda6 2018 модельного года значительные, чтобы называть ее новой.

Это уже второй по счету рестайлинг, которому подвергся седан, дебютировавший еще в 2012 году.

Цены на новую Mazda6 стартуют с отметки $25 тыс. За эти деньги вы получите 2,0-литровый бензиновый двигатель в паре с 6-МКПП.

Наиболее заряженная Mazda6 стоит около $36 тыс. В этой версии вы получите 2,5-литровый бензиновый двигатель и 6-АКПП. Именно такой автомобиль и побывал у нас на тест-драйве.

Дизайн

Японцы решили глобально не менять внешность “шестерки” оставив ее узнаваемой. Да и зачем менять то, что и так нравится людям? Японцы сделали подтяжку лица и освежили дизайн Mazda6.

Значительно изменилась радиаторная решетка, которая стала больше в размерах и теперь выполнена в стиле “Diamond Grill”, как у Mazda CX-5.

Немного изменилась передняя и задняя оптика, а также прибавилось хромированных элементов.

В целом Mazda6 сохранила фамильные черты, но стала более современной.

Салон

Японцы отлично поработали над интерьером новой “шестерки” и здесь есть о чем рассказать.

Первым делом я обратил внимание на качество материалов и подгонку деталей. В новой Mazda6 проскакивает ощущение премиума, которое читается в деталях.

Понравилось сочетание вставок из штучной замши и кожи Nappa, компоновка дерева и метала. Порадовало изобилие функций комфорта для водителя и пассажиров.

В новой Mazda6 появилась вентиляция сидений водителя и переднего пассажира, а также подогрева руля. Естественно, есть и подогрев сидений.

На панели приборов появился цифровой дисплей спидометра, который располагается между двумя аналоговыми колодцами. Приборка читабельная и незамысловатая.

Над приборной панелью появился проекционный дисплей, изображение которого выводится на лобовое стекло. На предыдущей версии Mazda6 проекция выводилась на специальный выдвижной экран.

На проекционный дисплей выводятся подсказки навигации, скорость движения и данные круиз-контроля.

На руле находится блок управления адаптивным круиз-контролем, бортовым компьютером и мультимедиа. Все достаточно просто и интуитивно, что помогает не отвлекаясь от дороги управлять функциями автомобиля.

На центральной консоли находится сенсорный дисплей мультимедийной системы с простым в пользовании меню и неплохим функционалом.

Дисплей остается сенсорным только в статическом положении, а вот в движении им можно управлять с помощью джойстика под правой рукой у водителя.

Есть штатная навигация, а также система теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, чего раньше не было.

Ложкой дегтя в мультимедийной системе является картинка камер кругового обзора, которая выдает на экран размытое изображение. Само наличие системы — это огромный плюс, но вот реализация подкачала…

Блок управления климат-контролем компактный и предельно простой в пользовании. Интерьер Mazda6 не перегружен кнопками и рычагами, но продумано все так, что всего достаточно, и все на своих местах.

Места у водителя и переднего пассажира вдоволь, есть подстаканники и ниши под необходимые ежедневные мелочи.

Водительское сиденье обладает хорошей боковой поддержкой и в дальней дороге зарекомендовало себя хорошо.

У пассажиров сзади есть откидной подлокотник с подстаканниками, в котором расположены кнопки управления подогревом сидений.

Подогрев сидений непроизвольно включается локтями пассажиров сзади и дарит им незабываемые впечатления в жаркий летний день. Такая же ситуация была и в Mazda CX-5 и в дорестайлинговой Mazda6, но японцы не стали заморачиваться с этим нюансом и передали его по наследству в Mazda6.

У пассажиров сзади есть USB выходы для зарядки телефонов в дороге. Одной из “плюшек” второго ряда Mazda6 является солнцезащитная шторка с электроприводом, кнопка управления которой находится только у водителя.

Багажник вместительный, позволяет не задумываясь собирать вещи в семейную, дальнюю поездку.

Объем багажника составляет 480 л. “Запаски” нет, но есть ремкомплект, который частично компенсирует ее отсутствие.

Динамика

На тест-драйве у нас побывал автомобиль с уже знакомым нам 2,5-литровым двигателем, который обладает мощностью 194 л.с. и максимальным крутящим моментом 258 Нм.

Работает этот агрегат в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Атмосферный бензиновый двигатель проявляет себе в городском потоке, на светофорах и во время маневров. Динамики вполне хватает, а приятный звук двигателя дарит дополнительные эмоции во время движения. КПП отлично справляется со своей задачей и все переключения осуществляются мягко и вовремя. Для более острых ощущений есть режим Спорт, который изменяет алгоритм работы КПП и позволит немного порезвиться.

Расход топлива в городе у меня составлял 9-9,5 л.

На трассе показатели были около 8 л на 100 км пути.

Цифры существенно не отличаются от наших замеров на дорестайлинговой Mazda6.

Габариты остались прежними и не отличаются от Mazda6 образца 2017 года.

Габаритные размеры:

Длина 4 870 мм

Ширина (с учетом зеркал) 2 090 мм

Высота 1 450 мм

Колесная база 2 830 мм

Клиренс 165 мм

Японские инженеры усовершенствовали подвеску и шумоизоляцию автомобиля, благодаря чему новая шестерка стала тише и мягче. Отмечу, что тестовый автомобиль был на 19″ дисках и низкопрофильных шинах, но и это не сказалось на комфорте в салоне.

Комплекс систем i-ACTIVSENSE включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде с полосы движения, систему контроля положения автомобиля относительно разметки, а также мониторинг мертвых зон и перекрестного трафика во время движения задним ходом.

Весь набор систем оставил о себе хорошее впечатление, никаких замечаний во время эксплуатации автомобиля не возникало.

Итог



Mazda при выпуске рестайлинговой шестерки пошла путем усовершенствования хорошего, качественного продукта. Зачем выдумывать велосипед если еще можно продлить жизнь этому кузову.

Да, на звание абсолютно новой Mazda6 она и не претендует, но изменения видны и ощутимы.

Если вернуться к нашему тест-драйву Mazda6 2017 модельного года, то у меня было несколько замечании, которые японцы устранили.

Появились Apple CarPlay и Android Auto, что несомненно порадовало. Также у меня был вопрос относительно камер кругового обзора, которые все же появились, но вызвали уже другие вопросы.

Mazda6 подтянулась к премиуму по материалам, устранила некоторые баги предшественника и посвежела внешне.

Стоит ли обновленная Mazda6 внимания автомобилистов? Решать, как всегда, вам.

























































































































Тест-драйв обновленной Mazda6: что поменялось? / 30 фотографий

Олесь Куница