С 1 июля в 2019 года в силу вступают обновленные государственные строительные нормы о проектировании перехватывающих автостоянок на въезде в центральные районы больших городов.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ сообщили, что обновленные ГСН о проектировании перехватывающих автостоянок на въездах в центральные районы больших украинских городов начнут действовать с 1 июля 2019 года.

– Внедряем еще одну интересную европейскую практику для улучшения транспортного движения в городах – перехватывающие автостоянки, так называемые Park&Ride, – говорится в сообщении.

Обычно их размещают недалеко от остановок общественного транспорта, чтобы люди могли оставлять свои авто и пересаживаться на метро, автобус и т.д.

Читайте: Пока предупреждают: в Киеве начали работать инспекторы по парковке

Согласно новым правилам, размещать перехватывающие парковки должны находиться как минимум в 150 м от авиационных терминалов, железнодорожных станций и остановок общественного транспорта.

50% мест должно быть рассчитано на парковку в течение дня, а 25% – на несколько часов. Оплата за указанную парковку должна быть намного дешевле по сравнению со стоянками в центре.

К слову, Кабинет министров обязал оборудовать парковки зарядками для электромобилей с 1 июля 2019 года.