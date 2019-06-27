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Что делать, если на машину упало дерево

Сегодня Украину охватил сильный ветер и прошел интенсивный дождь. Что же делать водителю, если на авто упало дерево?

Что делать, если на машину упало дерево

Водителям авто нужно быть предельно аккуратными и проявлять особое внимание на дороге, или даже временно пересесть на общественный транспорт.

Кроме этого, машины рекомендуется не парковать вблизи строек и возле деревьев.

Читайте: Когда авто пора на СТО: 6 главных признаков

Факты ICTV напоминают, что делать, если на авто упало дерево.

Напомним, 27 июня в Украине бушевала непогода, в результате чего были повалены деревья и погиб человек.

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