Скоростные зарядные станции для электрокаров Tesla могут появиться в Украине до 2020 года.

Основатель Tesla Маск рассказал, что скоростные зарядные станции SuperCharger для авто компании могут появиться в Украине до 2020 года.

Под сообщением в Twitter, в котором говорится о том, что в Украине нужны станции SuperCharger, Маск ответил: ОК.

Читайте: Какие электромобили чаще всего покупают украинцы – топ-5

Другой пользователь написал, что было бы неплохо, если бы в 2020 году во всей Восточной Европе появились зарядные станции Tesla.

Маск заявил, что они могут появиться в регионе даже раньше, то есть в 2019 году.

К слову, с 1 июля в Украине вводится норма по оборудованию парковок зарядками для электромобилей.

Источник: Илон Маск