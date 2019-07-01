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Факты / Lifestyle / Авто

Новые парковочные талоны в Киеве: где приобрести и сколько стоят

В Киеве с 1 июля начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Нові паркувальні талони у Києві

У новых талонов на парковку авто в Киеве изменился цвет, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации.

В КГГА также рассказали, что у талонов две ступени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер.

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Где купить парковочные талоны:

  • онлайн с бесплатной доставкой – через сервис КП ГІОЦ или Portmone;
  • в киосках Союзпечать;
  • в офисе Киевтранспарксервиса, телефон для справок: (044) 383-20-37.

Сколько стоит талон для парковки:

  1. на месяц для всех зон – 630 грн;
  2. во II и III зонах – 441 грн;
  3. в III зоне – 315 грн;
  4. абонемент на квартал – 1465 грн (пользование любой парковкой предприятия в течение трех месяцев).

Как пользоваться:

  • в свободной графе на лицевой стороне талона заполнить государственный номер автомобиля;
  • положить его в салоне на виду – на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида.

Напомним, в апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

Фото: КМДА

Источник: КГГА

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