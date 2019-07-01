В Киеве с 1 июля начинают действовать парковочные талоны нового образца.
У новых талонов на парковку авто в Киеве изменился цвет, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации.
В КГГА также рассказали, что у талонов две ступени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер.
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Где купить парковочные талоны:
- онлайн с бесплатной доставкой – через сервис КП ГІОЦ или Portmone;
- в киосках Союзпечать;
- в офисе Киевтранспарксервиса, телефон для справок: (044) 383-20-37.
Сколько стоит талон для парковки:
- на месяц для всех зон – 630 грн;
- во II и III зонах – 441 грн;
- в III зоне – 315 грн;
- абонемент на квартал – 1465 грн (пользование любой парковкой предприятия в течение трех месяцев).
Как пользоваться:
- в свободной графе на лицевой стороне талона заполнить государственный номер автомобиля;
- положить его в салоне на виду – на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида.
Напомним, в апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.
Фото: КМДА