В Киеве с 1 июля начинают действовать парковочные талоны нового образца.

У новых талонов на парковку авто в Киеве изменился цвет, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации.

В КГГА также рассказали, что у талонов две ступени защиты – голограмма и уникальный для идентификаций номер.

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Где купить парковочные талоны:

онлайн с бесплатной доставкой – через сервис КП ГІОЦ или Portmone;

в киосках Союзпечать;

в офисе Киевтранспарксервиса, телефон для справок: (044) 383-20-37.

Сколько стоит талон для парковки:

на месяц для всех зон – 630 грн; во II и III зонах – 441 грн; в III зоне – 315 грн; абонемент на квартал – 1465 грн (пользование любой парковкой предприятия в течение трех месяцев).

Как пользоваться:

в свободной графе на лицевой стороне талона заполнить государственный номер автомобиля;

положить его в салоне на виду – на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида.

Напомним, в апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

Фото: КМДА