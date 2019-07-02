Даже если есть кондиционер или климат-контроль, то ему нужно немало времени, чтобы довести салон до комфортной температуры.

Из-за жары у водителя может ухудшаться реакция и даже возникать сонливость.

А там и до ДТП не далеко… Но есть шесть простых правил, которые позволят обезопасить себя во время пиков жары.

1. При парковке, по возможности, нужно оставлять свой автомобиль в защищенном от солнца месте.

2. Даже после короткой стоянки необходимо проветрить салон и только после этого начинать движение.

3. Всегда нужно иметь в автомобиле необходимый минимум лекарств, которыми пользуетесь обычно, и обязательно – запас воды. Также нужно употреблять побольше жидкости.

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4. При малейшем ухудшении самочувствия нужно немедленно снизить скорость и остановиться.

5. Постарайтесь не превышать скорость и увеличивать дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди.

6. Если необходимо остановиться, то скорость нужно снижать постепенно, поскольку при резком торможении на сильно разогретом асфальте машину может повести.

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