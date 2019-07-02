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Факты / Lifestyle / Авто

Регистрация ГБО в Украине: куда обращаться и цена

Как зарегистрировать ГБО в Украине, какие понадобятся документы и во сколько это обойдется – в материале Фактов ICTV.

Авто

Нужно ли регистрировать ГБО в Украине

Согласно постановлению Кабмина от 21 июля 2010 года О порядоке переоборудования транспортных средств, пункт 1, перерегистрация необходима. Отметим, что установка ГБО является изменением автомобиля. Поэтому автомобилисту нужно обратиться в Сервисный центр МВД для замены техпаспорта.

У автовладельца есть 10 дней с момента установки ГБО для перерегистрации авто. Ведь в графе Вид топливо теперь будет указан не только бензин, но и газ.

Документы для оформления ГБО в Украине

  • паспорт (оригинал+копия)
  • идентификационный код (оригинал+копия)
  • документы транспортного средства, а именно техпаспорт
  • сертификат соответствия
  • акт приема-передачи автомобиля на СТО при выполнении работ
  • свидетельство о регистрации компании (СТО), установившей ГБО на ваш автомобиль

Отметим, что сертификат ГБО и свидетельство соответствия, наравне с актом о проделанных работах, выдается организацией-установщиком.

Во избежание трудностей с документацией, обращайтесь лишь в те организации или техсервисы, которые имеют соответствующий сертификат на выполнение таких работ.

Сколько стоит регистрация ГБО

Вам нужно будет оплатить услуги в Сервисном центре МВД: себестоимость техпаспорта, экспертизы, компьютерные услуги и комиссия в кассе или терминале. Стоимость регистрации легкового автомобиля составляет 409 грн.

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Благодаря тому, что в новых центрах электронные очереди, а большинство операций проводятся через компьютеры, регистрация у вас может занять от 2 до 5 часов (это зависит от количества клиентов. – Ред.).

Штраф за не вписанное в техпаспорт ГБО

Административная ответственность за незарегистрированное в техпаспорте ГБО наступает по ст. 121 Кодекса Украины об админправонарушениях, и влечет за собой наложение штрафа в размере до 340 грн.

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Фото: Pixabay

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