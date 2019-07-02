Лучший вариант – не пить за рулем алкоголь, однако не только алкогольные напитки могут влиять на допустимый уровень алкоголя в крови.

Лучший вариант – не пить за рулем алкоголь, однако не только алкогольные напитки могут влиять на допустимый уровень алкоголя в крови.

Алексей Артемчук, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, объяснил, сколько допускается алкоголя в крови человека, находящегося за рулем, что такое промилле и как определяется этот показатель.

Промилле – это количественный показатель этанола в крови или выдыхаемом воздухе, то есть концентрация молекул спирта.

В Украине разрешена доза – это, собственно, 0,20 мг/литр, то есть 0,20 промилле. Показатель зависит как от вида напитка, содержащего этанол, так и от веса, роста, состояния здоровья человека.

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Например, от качественного кваса может быть такой же эффект, как и от такого же количества пива: два стакана кваса дают мужчине со средним весом результат в среднем 0,19 промилле.

Одновременно разрешенные украинским законом 0,20 промилле равноценны 200 граммам сухого вина для мужчин и 100 граммам сухого вина для женщин, соответственно 200 и 100 граммам шампанского, 50 и 30 граммам водки, 500 и 330 граммам пива соответственно, – говорит доктор.

Напомним, Кабмин обязал с 1 июля строить парковки, оборудованные зарядками для электромобилей.

Источник: Expres