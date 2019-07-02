PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто

Что и сколько можно пить за рулем – мнение врача

Лучший вариант – не пить за рулем алкоголь, однако не только алкогольные напитки могут влиять на допустимый уровень алкоголя в крови.

Алкотестер

Лучший вариант – не пить за рулем алкоголь, однако не только алкогольные напитки могут влиять на допустимый уровень алкоголя в крови.

Алексей Артемчук, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, объяснил, сколько допускается алкоголя в крови человека, находящегося за рулем, что такое промилле и как определяется этот показатель.

Промилле – это количественный показатель этанола в крови или выдыхаемом воздухе, то есть концентрация молекул спирта.

В Украине разрешена доза – это, собственно, 0,20 мг/литр, то есть 0,20 промилле. Показатель зависит как от вида напитка, содержащего этанол, так и от веса, роста, состояния здоровья человека.

Читайте: В Украине на тротуарах у пешеходных переходов появятся металлические столбы

Например, от качественного кваса может быть такой же эффект, как и от такого же количества пива: два стакана кваса дают мужчине со средним весом результат в среднем 0,19 промилле.

Одновременно разрешенные украинским законом 0,20 промилле равноценны 200 граммам сухого вина для мужчин и 100 граммам сухого вина для женщин, соответственно 200 и 100 граммам шампанского, 50 и 30 граммам водки, 500 и 330 граммам пива соответственно, – говорит доктор.

Напомним, Кабмин обязал с 1 июля строить парковки, оборудованные зарядками для электромобилей.

Источник: Expres 

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отравление детей в Коблево: в лагере Салют выявлены нарушения
В день выборов Нацполиция привлечет 72 тыс. правоохранителей
Нашли на свалке. Стало известно, что взорвалось на детской площадке возле Днепра
Саммит G20 в Японии: какие тенденции следует учесть Украине
Напряженные отношения с Россией: Швеция разместила систему ПВО в Балтийском море
Во Львовской области авто слетело в кювет – два человека погибли
Реабилитация бойцов после ампутаций: как проходит и в каком состоянии солдаты
Зеленский вновь просит Раду уволить Луценко и Климкина
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка