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4 способа определить качество бензина

Как проверить качество бензина – 4 правила публикуют Факты ICTV.

Бензин

Существует 4 способа самостоятельной проверки качества бензина.

Самым простым способом является внимательный осмотр цвета топлива. Хороший бензин должен быть только белого цвета. В случае появления едва заметного желтого или голубого оттенка, лучше отказаться от использования такого топлива.

Вы можете слить литр бензина в любую емкость или пролить немного топлива на асфальт.

Вторым способом можно определить разбавлен ли бензин водой. Для этого понадобится марганцовка. Наливаем топливо в стакан, добавляем туда марганцовку и взбалтываем смесь. Если кристаллы растворятся (должен появиться розовый оттенок), значит, в бензине присутствует конденсат.

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Третий способ определит, присутствуют ли в бензине вредные присадки. Для этого следует смочить им лист бумаги, а после этого его высушить. Если горючее не оставило каких-либо следов, это говорит о его высоком качестве.

И последний способ определит наличие смол, масел и других нежелательных веществ. Для этого необходимо капнуть бензином на чистое стекло и поджечь. Если после выгорания топлива на стекле остаются белые разводы, это свидетельствует о том, что горючее не содержит примесей.

Если разводы приобретают желтый, оранжевый или коричневый цвет, значит, в этом бензине присутствуют смолы в высоких концентрациях. Остатки сажи на стекле говорят о том, что в горючем есть бензол.

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Источник: Про авто и мото

Фото: Pixabay

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