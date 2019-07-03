Отправляясь в дальнее путешествие, автомобильные эксперты советуют водителям планировать свои силы и разбивать дорогу на несколько участков, где можно отдохнуть и размяться.

Отправляясь в дальнее путешествие, автомобильные эксперты советуют водителям планировать свои силы и разбивать дорогу на несколько участков, где можно отдохнуть и размяться.

Чтобы не заснуть, бывалые путешественники рекомендуют всегда иметь в машине что пожевать, возить только разговорчивых и внимательных пассажиров и не пренебрегать коротким сном.

1. Следить за глазами водителя

Для начинающих автомобилистов, которые только получили водительские права, за день рекомендую проезжать не более 50 км и избегать оживленных трасс. Чтобы не задремать во время долгого пути за рулем, нужно постоянно быть чем-то занятым.

Откройте окно, меняйте скорость движения в зависимости от состояния дорожного полотна. Пассажира, если он есть, лучше посадить сзади и заставить не только поддерживать беседу, но и постоянно следить за глазами водителя в зеркало заднего вида.

Как только глаза у водителя начнут слипаться, пассажир должен немедленно дать об этом знать. Избежать инцидентов за рулем помогут правильно выбранная скорость, знание маршрута и остановки на короткий восстановительный сон.

2. Зарядка и вода

Накануне поездки нужно как следует выспаться и не употреблять алкоголь. Обязательно соблюдайте режим и отдыхайте через каждые два-четыре часа.

Нельзя беспрерывно сидеть за рулем. Попейте воды, сделайте зарядку – потягивания, приседания. Все это поможет вам взбодриться.

В дороге лучше не есть много, это только лишняя нагрузка на организм. Лучше хорошо перекусить во время очередной остановки на отдых.

3. Кока-кола с кофе

Можно включить музыку, которая раздражает. От нее не заснешь. Обязательно нужно что-то жевать – от семечек и орехов до жвачки. Получается, что ты все время занят.

Хорошо будет вести беседу с пассажиром: одному на дальние расстояния очень тяжко.

Если ехать становится совсем тяжело, то поможет Кока-кола с растворимым кофе. Получается гремучая смесь – глаза просто вылезают из орбит. Энергетики по сравнению с таким напитком просто отдыхают.

4. Апельсины

Народный совет от дальнобойщиков – возить с собой апельсины. Когда вы почувствуете приближение усталости, нужно почистить с фруктов кожуру и вдохнуть их запах.

Можно разложить цедру прямо в машине. Такой способ может подарить вам еще три-четыре часа бодрствования.

5. Представлять себе цель поездки

Каждый водитель должен понимать, какая у него норма и какой отрезок пути он сможет проехать без проблем. Можно поставить себе задачу проехать определенное количество километров, а потом отдохнуть.

Ехать будет легче и приятнее, если знаешь, что тебя ждет отдых. Также продержаться в пути помогут мысли о точке назначения.

К примеру, если вы едете на машине в отпуск, то мысли о том, что вы там будете делать, придадут вам сил и вы доедете еще быстрее.

6. Сон и планирование

Выезжать нужно рано утром, а накануне лечь спать до 12 ночи. Есть с утра лучше не очень много, а взять с собой несколько полезных перекусов. Если вы будете что-то жевать в дороге, это действительно поможет не заснуть. Но пусть это будут фрукты или овощи.

В дороге лучше есть меньше чипсов, сухариков и соленых орешков, иначе от сна вас будет спасать боль в желудке.

15-минутный сон гораздо лучше любого энергетика или термоса кофе. Иногда достаточно посидеть в машине с закрытыми глазами. И ни в коем случае не надо строить себе план героически проехать полторы тысячи километров за раз.

Планируйте путешествие с ночевками. А отправляясь в поездку, которая предполагает несколько дней в дороге, лучше сразу наметить себе несколько пунктов для отдыха, где можно вздремнуть или перекусить, чтобы не пришлось ночевать в поле или на обочине.

Источник: Газета