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BMW полностью рассекретила новый X6 2020

Новый BMW X6 увеличился в длину и ширину, а также получил большие “ноздри”.

BMW полностью рассекретила новый X6 2020

BMW X6 нового поколения получил большие “ноздри”, характерные для последних моделей марки.

Фирменная решетка радиатора получила подсветку. Такую опцию можно будет заказать дополнительно.

Автомобиль увеличился в длину и ширину, однако практически не добавил в высоте.

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BMW полностью рассекретила новый X6 2020 / 2 фотографии

Под капотом у BMW X6 будут доступны четыре мотора на выбор – два бензиновых (340-сильный 3-литровый и 530-сильный 4,4-литровый турбированный V8) и два дизельных (265-сильный 3-литровый и 400-сильный 3-литровый с четырьмя турбинами).

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В паре с агрегатами работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В качестве опции можно заказать блокировку заднего дифференциала с электронным управлением.

Как сообщалось, BMW представила сразу четыре версии новой модели M8.

Источник: Motor1

Фото: Motor1

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