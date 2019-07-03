Новый BMW X6 увеличился в длину и ширину, а также получил большие “ноздри”.

BMW X6 нового поколения получил большие “ноздри”, характерные для последних моделей марки.

Фирменная решетка радиатора получила подсветку. Такую опцию можно будет заказать дополнительно.

Автомобиль увеличился в длину и ширину, однако практически не добавил в высоте.









BMW полностью рассекретила новый X6 2020 / 2 фотографии

Под капотом у BMW X6 будут доступны четыре мотора на выбор – два бензиновых (340-сильный 3-литровый и 530-сильный 4,4-литровый турбированный V8) и два дизельных (265-сильный 3-литровый и 400-сильный 3-литровый с четырьмя турбинами).

Читайте: Тест-драйв обновленной Mazda6: что поменялось?

В паре с агрегатами работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. В качестве опции можно заказать блокировку заднего дифференциала с электронным управлением.

Как сообщалось, BMW представила сразу четыре версии новой модели M8.

Источник: Motor1

Фото: Motor1