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Факты / Lifestyle

Tesla побила собственный рекорд и превысила ожидания Илона Маска

Компания Tesla установила новый рекорд по поставкам на мировой рынок своих электрокаров, обойдя даже собственные цели.

Tesla побила собственный рекорд и превысила ожидания Илона Маска

Tesla побила собственный рекорд, поставив почти 100 тыс. электрокаров за последние три месяца. За второй квартал 2019 года компания поставила 95200 авто, а изготовила 87048 электрокаров.

Количество поставленных автомобилей превысило даже ожидания генерального директора компании Илона Маска. Он планировал выйти на показатель в 92 тыс. электрокаров.

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Для установления рекорда были благоприятные факторы. В первом квартале Tesla не успела переправить около 10 тыс. автомобилей через океан, поэтому сделала это в последующие месяцы.

Благодаря успешным показателям акции Tesla выросли на 7%.

К слову, с 1 июля в Украине вводится норма по оборудованию парковок зарядками для электромобилей.

Источник: CNBC

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