Компания Tesla установила новый рекорд по поставкам на мировой рынок своих электрокаров, обойдя даже собственные цели.

Tesla побила собственный рекорд, поставив почти 100 тыс. электрокаров за последние три месяца. За второй квартал 2019 года компания поставила 95200 авто, а изготовила 87048 электрокаров.

Количество поставленных автомобилей превысило даже ожидания генерального директора компании Илона Маска. Он планировал выйти на показатель в 92 тыс. электрокаров.

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Для установления рекорда были благоприятные факторы. В первом квартале Tesla не успела переправить около 10 тыс. автомобилей через океан, поэтому сделала это в последующие месяцы.

Благодаря успешным показателям акции Tesla выросли на 7%.

К слову, с 1 июля в Украине вводится норма по оборудованию парковок зарядками для электромобилей.