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Факты / Lifestyle / Авто

Как купить машину в Германии и пригнать в Украину

Собираетесь приобрести машину из Европы? Факты ICTV собрали все, что нужно знать о том, как купить авто в Германии и пригнать его в Украину.

Автомобіль

Купить и пригнать авто из Европы в Украину можно самостоятельно или через посредника.

При втором варианте от покупателя практически ничего не требуется. Это удобно, но несет дополнительные расходы.

Кстати, обратиться к посредникам можно не только за полным объемом услуг, но и за частичным. Это значительно дешевле.

Если вы определились с машиной и проверили ее, самое время покупать. С чего начать?

Оформление купли-продажи

Факт покупки должен быть зафиксирован документально.

Это может быть договор купли-продажи при частной покупке или счет-оферта при приобретении авто в салоне.

Второй вариант выгоден возможностью возврата НДС, однако цена машины у частников изначально дешевле.

Фото: Pixabay

Другие документы

Отнестись к документам нужно со всей внимательностью, детально проверив данные покупателя, продавца (ФИО, данные удостоверений личности и т.д.) и автомобиля (VIN, другие номера).

В салоне документы можно получить на месте примерно за полчаса. При личной покупке затраты времени могут быть больше.

Кроме договора купли-продажи, на руках должны оказаться: сертификат соответствия ЕС, а также “маленький” и “большой” Brief (свидетельства о регистрации с полной и ограниченной информацией).

Регистрация в Германии

Каким бы способом не был приобретен автомобиль, на следующем этапе нужно обратиться в Службу регистрации (Kfz-Zulassungsstelle).

В разных Службах регистрации процедура может отличаться, но в целом она выглядит так:

  • подача документов, установка срока страховки и транзитных номеров;
  • оплата необходимых сборов;
  • оформление новых свидетельств;
  • изготовление и выдача транзитных номеров и страхового полиса;
  • установка транзитов;
  • вызов инспектора;
  • проверка инспектором VIN кода и других параметров, сверка и получение документов.

В результате вы получаете новые свидетельства, страховку и транзитные номера.

Однако эта технология требует хотя бы минимального знания языка. Если с этим проблемы, за дополнительную цену в Службах регистрации можно действовать через посредника.

Все, что понадобится – написать доверенность на сотрудника и несколько часов ожидать результата.

Фото: Pixabay

Транзит через ЕС

Самый короткий путь из Германии в Украину лежит через Польшу. Для переезда границы на купленном авто лучше получить транзитную декларацию Т2.

Оформить ее можно на германо-польской границе. Покупка декларации необязательна, но дает некие преимущества.

Без Т2 поляки настаивают на “услуге сопровождения” – вас доставят на границу под конвоем за €0,5 километр.

Еще перед выездом из Украины лучше заключить соглашение с таможенным брокером на сопровождение вашей сделки. Он поможет с проверкой и оформлением всех документов для таможни.

Другой вариант транзита – автопоезд, о котором можно договориться заранее или уже после покупки.

Автопоезд перевозит несколько машин одновременно, поэтому нужно будет подождать, пока он будет укомплектован.
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Растаможка

Растаможка – процесс сложный и затратный. Важно помнить, что часть платежей должна быть осуществлена заранее, а часть документов подготовлена на разных этапах.

Поэтому нелишним будет воспользоваться услугами таможенных брокеров.

Ранее мы посчитали, во сколько обойдется растаможка авто в Украине, согласно новому закону, а также создали удобную таблицу подсчета.

Сертификат соответствия

Чтобы оформить авто по украинским законам, нужен новый сертификат соответствия.

Получить его можно уже в Украине после таможенных процедур специальными аккредитованными организациями.

Если вы пользовались услугами таможенного брокера, нужно будет только подъехать с документами и машиной, предоставить ее на осмотр, оплатить пошлину и получить документ.

Регистрация авто в МРЭО

Вместе с машиной и всеми документами нужно отправиться в МРЭО. На месте оплачивается пошлина, зависящая от параметров авто.

Сама процедура регистрации происходит по обычной схеме.

Факты ICTV также выяснили, как зарегистрировать ГБО в Украине, которые понадобятся документы и сколько это будет стоить.

Источник: Польский консультант

Фото: Pixabay

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