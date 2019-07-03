Собираетесь приобрести машину из Европы? Факты ICTV собрали все, что нужно знать о том, как купить авто в Германии и пригнать его в Украину.
Купить и пригнать авто из Европы в Украину можно самостоятельно или через посредника.
При втором варианте от покупателя практически ничего не требуется. Это удобно, но несет дополнительные расходы.
Кстати, обратиться к посредникам можно не только за полным объемом услуг, но и за частичным. Это значительно дешевле.
Если вы определились с машиной и проверили ее, самое время покупать. С чего начать?
Оформление купли-продажи
Факт покупки должен быть зафиксирован документально.
Это может быть договор купли-продажи при частной покупке или счет-оферта при приобретении авто в салоне.
Второй вариант выгоден возможностью возврата НДС, однако цена машины у частников изначально дешевле.
Другие документы
Отнестись к документам нужно со всей внимательностью, детально проверив данные покупателя, продавца (ФИО, данные удостоверений личности и т.д.) и автомобиля (VIN, другие номера).
В салоне документы можно получить на месте примерно за полчаса. При личной покупке затраты времени могут быть больше.
Кроме договора купли-продажи, на руках должны оказаться: сертификат соответствия ЕС, а также “маленький” и “большой” Brief (свидетельства о регистрации с полной и ограниченной информацией).
Регистрация в Германии
Каким бы способом не был приобретен автомобиль, на следующем этапе нужно обратиться в Службу регистрации (Kfz-Zulassungsstelle).
В разных Службах регистрации процедура может отличаться, но в целом она выглядит так:
- подача документов, установка срока страховки и транзитных номеров;
- оплата необходимых сборов;
- оформление новых свидетельств;
- изготовление и выдача транзитных номеров и страхового полиса;
- установка транзитов;
- вызов инспектора;
- проверка инспектором VIN кода и других параметров, сверка и получение документов.
В результате вы получаете новые свидетельства, страховку и транзитные номера.
Однако эта технология требует хотя бы минимального знания языка. Если с этим проблемы, за дополнительную цену в Службах регистрации можно действовать через посредника.
Все, что понадобится – написать доверенность на сотрудника и несколько часов ожидать результата.
Транзит через ЕС
Самый короткий путь из Германии в Украину лежит через Польшу. Для переезда границы на купленном авто лучше получить транзитную декларацию Т2.
Оформить ее можно на германо-польской границе. Покупка декларации необязательна, но дает некие преимущества.
Без Т2 поляки настаивают на “услуге сопровождения” – вас доставят на границу под конвоем за €0,5 километр.
Еще перед выездом из Украины лучше заключить соглашение с таможенным брокером на сопровождение вашей сделки. Он поможет с проверкой и оформлением всех документов для таможни.
Другой вариант транзита – автопоезд, о котором можно договориться заранее или уже после покупки.
Автопоезд перевозит несколько машин одновременно, поэтому нужно будет подождать, пока он будет укомплектован.
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Растаможка
Растаможка – процесс сложный и затратный. Важно помнить, что часть платежей должна быть осуществлена заранее, а часть документов подготовлена на разных этапах.
Поэтому нелишним будет воспользоваться услугами таможенных брокеров.
Ранее мы посчитали, во сколько обойдется растаможка авто в Украине, согласно новому закону, а также создали удобную таблицу подсчета.
Сертификат соответствия
Чтобы оформить авто по украинским законам, нужен новый сертификат соответствия.
Получить его можно уже в Украине после таможенных процедур специальными аккредитованными организациями.
Если вы пользовались услугами таможенного брокера, нужно будет только подъехать с документами и машиной, предоставить ее на осмотр, оплатить пошлину и получить документ.
Регистрация авто в МРЭО
Вместе с машиной и всеми документами нужно отправиться в МРЭО. На месте оплачивается пошлина, зависящая от параметров авто.
Сама процедура регистрации происходит по обычной схеме.
Факты ICTV также выяснили, как зарегистрировать ГБО в Украине, которые понадобятся документы и сколько это будет стоить.
Источник: Польский консультант