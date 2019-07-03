Водители-нарушители смогут вернуть эвакуированный автомобиль при помощи онлайн-сервиса.
Если машину эвакуировали на штрафплощадку в Киеве, ее можно будет вернуть при помощи онлайн-сервиса Майно.
Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Для этого нужно зайти на сайт и найти на карте паркоместо, с которого забрали автомобиль. Сервис поможет водителю узнать всю необходимую информацию о своем правонарушении.
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Инспекторы по парковке будут вносить в карточку время регистрации нарушения, номер транспортного средства, адрес штрафплощадки и ее контактный телефон.
Напомним, в апреле на улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.