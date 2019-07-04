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Porsche отзывает 1300 авто в Украине – причина

Владельцам Porsche рекомендуют обратиться в официальные центры из-за проблем с автоматической трансмиссией в автомобилях.

Porsche отзывает 1300 авто в Украине – причина

Компания Porsche обьявила об отзыве 1360 авто в Украине из-за проблемы с автоматической трансмиссией.

Владельцев Panamera (произведенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года) и Cayenne (произведенные в период 23 июля 2002 – 5 февраля 2010 года) в сентябре пригласят для модернизационных работ.

Проблема заключается в том, что из-за хрупких пластиковых втулок в коробке передач машина может покатиться сама по себе, даже если ручка трансмиссии установлена в положение Park. Именно эту деталь обещают бесплатно заменить в официальных центрах Porsche.

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Импортер подчеркнул, что продолжать эксплуатировать транспортные средства можно, но рекомендует не забывать про стояночный тормоз.

Напомним, Porsche представила новую модель – кроссовер Cayenne Coupe.

Источник: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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