В первой половине 2019 украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей.
За первую половину 2019 года в Украине приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей, подавляющее большинство из которых – легковые.
Таким образом спрос на электрокары в Украине вырос на 58% по сравнению с 2018 годом.
Однако около 91% автомобилей на электротяге, которые зарегистрировали в этом году, ранее были в эксплуатации.
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Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf.
Также в пятерку самых популярных электрокаров входят:
- Tesla Model S;
- BMW i3;
- FIAT 500e;
- Renault Zoe.
К слову, в Украине до конца 2020 года могут появиться скоростные зарядные станции для электрокаров Tesla.
Источник: УкрАвтопром