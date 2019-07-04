В первой половине 2019 украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей.

За первую половину 2019 года в Украине приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей, подавляющее большинство из которых – легковые.

Таким образом спрос на электрокары в Украине вырос на 58% по сравнению с 2018 годом.

Однако около 91% автомобилей на электротяге, которые зарегистрировали в этом году, ранее были в эксплуатации.

Читайте: Tesla побила собственный рекорд и превысила ожидания Илона Маска

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf.

Также в пятерку самых популярных электрокаров входят:

Tesla Model S;

BMW i3;

FIAT 500e;

Renault Zoe.

К слову, в Украине до конца 2020 года могут появиться скоростные зарядные станции для электрокаров Tesla.

Источник: УкрАвтопром