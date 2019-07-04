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Факты / Lifestyle

В Украине вырос спрос на электрокары – топ-5 популярных авто

В первой половине 2019 украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей.

Електрокар Nissan Leaf

За первую половину 2019 года в Украине приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей, подавляющее большинство из которых – легковые.

Таким образом спрос на электрокары в Украине вырос на 58% по сравнению с 2018 годом.

Однако около 91% автомобилей на электротяге, которые зарегистрировали в этом году, ранее были в эксплуатации.

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Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf.

Также в пятерку самых популярных электрокаров входят:

  • Tesla Model S;
  • BMW i3;
  • FIAT 500e;
  • Renault Zoe.

К слову, в Украине до конца 2020 года могут появиться скоростные зарядные станции для электрокаров Tesla.

Источник: УкрАвтопром

Фото: Dreamstime

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