Парковка в Украине для водителей часто является проблематичной – они не знают, как и когда платить за место парковки. О том, как парковаться в Украине без проблем – читайте в материале.

Как оплатить парковку – с такой проблемой сталкиваются украинские водители чуть ли не каждый день. Поэтому и приходится потом тратить лишние деньги, получив штраф.

Как правильно оплатить место парковки, сколько это стоит и как не получить штраф – читайте в материале Фактов ICTV.

Способы оплаты и стоимость услуги

Платные парковочные места обозначают синими линиями, бесплатные – белыми. Возле платной парковки обязательно расположены паркоматы, на которых указана вся необходимая информация о том, как осуществить оплату. Это можно сделать как через паркомат, так и с помощью мобильного сервиса. Сейчас их два – Приват 24 и Unip.

Минимальное время для парковки – один час. При необходимости услугу можно продолжить.

Стоимость парковки в разных городах Украины варьируется от 5 до 14 грн в час.

Кроме того, в Киеве с июля за место парковки платят, используя специальные талоны. Их можно приобрести:

онлайн с бесплатной доставкой – через сервис КП ГИВЦ или Portmone;

в киосках Союзпечать;

в офисе Киевтранспарксервиса, телефон для справок: (044) 383-20-37.

Стоит такой талон для парковки:

на месяц для всех зон – 630 грн;

во II и III зонах – 441 грн;

в III зоне – 315 грн;

абонемент на квартал – 1 465 грн (пользование любой парковкой предприятия в течение трех месяцев).

Пользоваться им очень удобно. Нужно просто в свободной графе на лицевой стороне талона заполнить государственный номер автомобиля и положить его в салоне на виду – на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида.

Как осуществляется контроль за оплатой

Во многих городах Украины работают инспекторы по парковке. Они следят за нарушителями правил парковки и проверяют оплату за паркоместо на платных стоянках.

Все оплаты фиксируются в базе данных АСКОП, где указаны номер автомобиля, время и сумма внесенных средств. Ее и проверяют инспекторы.

Как избежать штрафа, если вы не оплатили парковку

Водитель может не платить за место на платной парковке в течении десяти минут. Если вы не уверены, что уложитесь в этот лимит, то лучше оплатить час парковки. Но будьте готовы к тому, что остаток средств вам не вернут. Использовать остаток времени на другой платной парковке тоже нельзя.

Размер штрафа за неоплаченное место парковки

В случае неуплаты или ее просрочки инспекторы делают два фото автомобиля (номер авто и фото с привязкой к местности) и выписывают штраф в двадцатикратном размере от стоимости парковки.

Инспекторы составляют уведомление об административной ответственности, распечатывают его и оставляют под лобовым стеклом автомобиля и отправляют владельцу авто письмом на почту или на email. Для его составления присутствие собственника не обязательно.

Кстати, получить штраф можно еще и из-за собственной невнимательности. За неправильную парковку на платной стоянке можно получить штраф.

Так, за парковку на местах для инвалидов водителю придется заплатить штраф в тридцатикратном размере от стоимости парковки.

Когда и как оплатить штраф

Оплатить штраф необходимо в течение 30 дней в любом отделении банка. Если это сделать в течение первых десяти дней, то предоставляется скидка в размере 50%.

Если водитель не оплатил штраф в течение месяца, то сумма будет увеличена в два раза. В этом случае уже сотрудники Министерства юстиции будут взимать штраф с нарушителя.

Владелец авто может подать в суд, если он не согласен с нарушением. Но нужно быть готовым к тому, что в случае проигрыша ему придется оплатить не только штраф, но и судебные издержки.

Ранее Факты ICTV писали, когда заработают новые нормы проектирования автостоянок.