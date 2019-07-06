Минивэн Citroen Berlingo дебютировал в прошлом году и уже успел добраться до автосалонов нашей страны.

Минивэн Citroen Berlingo дебютировал в прошлом году и уже успел добраться до автосалонов нашей страны.

Citroen позиционирует новый Berlingo, как идеальный автомобиль для отдыха и работы. Мы попытались выяснить, как французам удалось совместить практичность коммерческого “пирожка” с комфортом семейного минивэна.

Для заказа доступно два варианта длины кузова Citroen Berlingo. Версия L1 длиной 4,4 м и версия L2 длиной 4,75 м.

На выбор также доступно два варианта компоновки салона (5 мест/7 мест) и они предлагаются в обеих версиях длины кузова.

У нас на тест-драйве побывал пятиместный Citroen Berlingo, с длинной кузова L1, дизельным двигателем 1,6 л и 5-МКПП.

Стоимость тестового автомобиля, с учетом дополнительных опций, составляет около $25 тыс.

Дизайн

Citroen Berlingo 2018 выполнен в новом фамильном стиле французского бренда и имеет много общего с Citroen C3 Aricross, Citroen C4 Cactcus и Citroen C3.

Накладки Airbump, цветные декоративные вставки, двухэтажная передняя оптика – все это мы уже видели у родственников Citroen Berlingo.

Дизайн современный, яркий и он мне очень понравился. Из коммерческого “пирожка” получился симпатичный, незаурядный минивэн.

Салон

Интерьер перекликается с внешним дизайном и также порадовал современностью. Все приборы и органы управления, ориентированы на водителя и расположены на удобном расстоянии.

На руле расположены органы управления телефоном, мультимедиа и бортовым компьютером. Все очень просто и понятно.

Компоновка панели приборов также не вызывает вопросов, все обозначения легко считываются.

Сиденье водителя оснащено механическими регулировками и откидным подлокотником, как и сиденье переднего пассажира.

На центральной консоли расположен 8-дюймовый тачскрин, на который выведено управление большинством функций автомобиля.

Система поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет дублировать определенные программы со смартфона на мультимедийный экран.

Блок климат-контроля кнопочный и находится чуть ниже экрана.

И это удобно, ведь я не нахожу практичным расположение “климата” в меню на сенсорном экране. Мне гораздо проще управлять такими функциями с помощью кнопок.

Под рукой у водителя находится кнопка пуска двигателя и электронно-механического стояночного тормоза. Также под рукой находится и рычаг переключения передач.

У водителя и пассажира есть подстаканники, целых два “бардачка” и огромный отсек над солнцезащитными козырьками.

Всего хватает, все на своих местах, но я бы добавил еще небольшой бокс между водительским и пассажирским сиденьями.

Изюминкой Citroen Berlingo является дополнительно сферическое зеркало заднего вида, которое позволяет следить за детьми на втором ряду сидений. Это зеркало входит в пакет Child.

У нас была пятиместная версия Citroen Berlingo. Сдвижные двери для доступа на второй ряд сидений — это настоящий кайф, если вам нужно постоянно устанавливать/убирать детское автокресло.

Это требует меньше места на парковке, обеспечивает более удобный доступ к салону и упрощает процесс установки.

Второй ряд сидений состоит из трех отдельных, полноценных сидений.

На спинках передних сидений установлены откидные столики с подстаканниками.

А для комфорта детей есть еще и солнцезащитные шторки, которые также входят в пакет Child.

Объем багажника составляет 983 л.

Сиденья второго ряда можно сложить, что увеличивает объем багажного отделения до 2 126 л.

В багажнике есть крышка-полочка, которую можно установить в двух положениях.

Стекло багажного отсека можно открывать отдельно от двери, что очень удобно, когда нужно достать что-то с багажника и нет необходимость открывать массивную пятую дверь.

Фальшпола в багажнике нет, а запаска находится с внешней стороны под багажником.

Динамика

Citroen Berlingo был оснащен 1,6-литровым турбодизелем HDi 92, который обладает мощностью 92 л.с. и максимальным крутящим моментом 230 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.

Динамика у Citroen Berlingo умеренная, ее хватает в городе, но рассчитывать на что-то впечатляющее будет бессмысленным. Дизель в сочетании с “механикой” подарит приятные ощущения любителям олдскула.

За городом просится шестая передача, которая бы сделала Citroen Berlingo еще более экономичным.

После 110 км/ч обороты двигателя начинают расти вместе с расходом топлива.

Расход топлива в городском режиме у меня составлял около 7 литров, а за его пределами 5,5 л (в режиме 90-100 км/ч).

Citroen Berlingo любитель спокойного стиля вождения, без рывков и резких маневров. Подвеска упругая, но немного жестковатая, особенно спереди.

В Berlingo есть система Grip control, которая обеспечивает оптимальное сцепление шин с дорожным покрытием, в зависимости от его состояния.

Это, конечно, не полный привод, но зимой и на пересеченной местности пригодится. Также есть и Hill Assist Descent – помощь при спуске со склона и при старте под горку.

В тестовом автомобиле была камера заднего вида с несколькими режимами, которая упрощала парковку минивэна.

Парковочные датчики были только в заднем бампере, но благодаря короткому капоту и большой площади остекления, габариты считывались довольно легко.

Габаритные размеры:

Длина: 4403 мм

Ширина: 2107 мм

Высота: 1844 мм

Колесная база: 2785 мм

Клиренс: 160 мм

Итог

Citroen Berlingo проявил себя, как золотая середина между коммерческим и семейным сегментом. Хотя “семьянина” в нем уже больше, чем “работяги”.

Citroen Berlingo привлекателен внешне и технологичен внутри. В нем есть все, что нужно современному человеку.

Множество ниш и опций под семейное использование и просторный салон с возможностью трансформации.

Двигатель и КПП для спокойного стиля вождения, но готовы помочь вам сэкономить на топливе. Достойный вариант, как по мне.

Решать, как всегда, вам.





























































































Тест-драйв Citroen Berlingo: “пирожок” для семьи / 23 фотографий

Олесь Куница