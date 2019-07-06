Минивэн Citroen Berlingo дебютировал в прошлом году и уже успел добраться до автосалонов нашей страны.
Минивэн Citroen Berlingo дебютировал в прошлом году и уже успел добраться до автосалонов нашей страны.
Citroen позиционирует новый Berlingo, как идеальный автомобиль для отдыха и работы. Мы попытались выяснить, как французам удалось совместить практичность коммерческого “пирожка” с комфортом семейного минивэна.
Для заказа доступно два варианта длины кузова Citroen Berlingo. Версия L1 длиной 4,4 м и версия L2 длиной 4,75 м.
На выбор также доступно два варианта компоновки салона (5 мест/7 мест) и они предлагаются в обеих версиях длины кузова.
У нас на тест-драйве побывал пятиместный Citroen Berlingo, с длинной кузова L1, дизельным двигателем 1,6 л и 5-МКПП.
Стоимость тестового автомобиля, с учетом дополнительных опций, составляет около $25 тыс.
Дизайн
Citroen Berlingo 2018 выполнен в новом фамильном стиле французского бренда и имеет много общего с Citroen C3 Aricross, Citroen C4 Cactcus и Citroen C3.
Накладки Airbump, цветные декоративные вставки, двухэтажная передняя оптика – все это мы уже видели у родственников Citroen Berlingo.
Дизайн современный, яркий и он мне очень понравился. Из коммерческого “пирожка” получился симпатичный, незаурядный минивэн.
Салон
Интерьер перекликается с внешним дизайном и также порадовал современностью. Все приборы и органы управления, ориентированы на водителя и расположены на удобном расстоянии.
На руле расположены органы управления телефоном, мультимедиа и бортовым компьютером. Все очень просто и понятно.
Компоновка панели приборов также не вызывает вопросов, все обозначения легко считываются.
Сиденье водителя оснащено механическими регулировками и откидным подлокотником, как и сиденье переднего пассажира.
На центральной консоли расположен 8-дюймовый тачскрин, на который выведено управление большинством функций автомобиля.
Система поддерживает технологии Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет дублировать определенные программы со смартфона на мультимедийный экран.
Блок климат-контроля кнопочный и находится чуть ниже экрана.
И это удобно, ведь я не нахожу практичным расположение “климата” в меню на сенсорном экране. Мне гораздо проще управлять такими функциями с помощью кнопок.
Под рукой у водителя находится кнопка пуска двигателя и электронно-механического стояночного тормоза. Также под рукой находится и рычаг переключения передач.
У водителя и пассажира есть подстаканники, целых два “бардачка” и огромный отсек над солнцезащитными козырьками.
Всего хватает, все на своих местах, но я бы добавил еще небольшой бокс между водительским и пассажирским сиденьями.
Изюминкой Citroen Berlingo является дополнительно сферическое зеркало заднего вида, которое позволяет следить за детьми на втором ряду сидений. Это зеркало входит в пакет Child.
У нас была пятиместная версия Citroen Berlingo. Сдвижные двери для доступа на второй ряд сидений — это настоящий кайф, если вам нужно постоянно устанавливать/убирать детское автокресло.
Это требует меньше места на парковке, обеспечивает более удобный доступ к салону и упрощает процесс установки.
Второй ряд сидений состоит из трех отдельных, полноценных сидений.
На спинках передних сидений установлены откидные столики с подстаканниками.
А для комфорта детей есть еще и солнцезащитные шторки, которые также входят в пакет Child.
Объем багажника составляет 983 л.
Сиденья второго ряда можно сложить, что увеличивает объем багажного отделения до 2 126 л.
В багажнике есть крышка-полочка, которую можно установить в двух положениях.Читайте: Тест-драйв обновленной Mazda6: что поменялось? Тест-драйв Peugeot 5008: минивен или кроссовер? Тест-драйв Infiniti Q50s: секс и город
Стекло багажного отсека можно открывать отдельно от двери, что очень удобно, когда нужно достать что-то с багажника и нет необходимость открывать массивную пятую дверь.
Фальшпола в багажнике нет, а запаска находится с внешней стороны под багажником.
Динамика
Citroen Berlingo был оснащен 1,6-литровым турбодизелем HDi 92, который обладает мощностью 92 л.с. и максимальным крутящим моментом 230 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой МКПП.
Динамика у Citroen Berlingo умеренная, ее хватает в городе, но рассчитывать на что-то впечатляющее будет бессмысленным. Дизель в сочетании с “механикой” подарит приятные ощущения любителям олдскула.
За городом просится шестая передача, которая бы сделала Citroen Berlingo еще более экономичным.
После 110 км/ч обороты двигателя начинают расти вместе с расходом топлива.
Расход топлива в городском режиме у меня составлял около 7 литров, а за его пределами 5,5 л (в режиме 90-100 км/ч).
Citroen Berlingo любитель спокойного стиля вождения, без рывков и резких маневров. Подвеска упругая, но немного жестковатая, особенно спереди.
В Berlingo есть система Grip control, которая обеспечивает оптимальное сцепление шин с дорожным покрытием, в зависимости от его состояния.
Это, конечно, не полный привод, но зимой и на пересеченной местности пригодится. Также есть и Hill Assist Descent – помощь при спуске со склона и при старте под горку.
В тестовом автомобиле была камера заднего вида с несколькими режимами, которая упрощала парковку минивэна.
Парковочные датчики были только в заднем бампере, но благодаря короткому капоту и большой площади остекления, габариты считывались довольно легко.
Габаритные размеры:
- Длина: 4403 мм
- Ширина: 2107 мм
- Высота: 1844 мм
- Колесная база: 2785 мм
- Клиренс: 160 мм
Итог
Citroen Berlingo проявил себя, как золотая середина между коммерческим и семейным сегментом. Хотя “семьянина” в нем уже больше, чем “работяги”.
Citroen Berlingo привлекателен внешне и технологичен внутри. В нем есть все, что нужно современному человеку.
Множество ниш и опций под семейное использование и просторный салон с возможностью трансформации.
Двигатель и КПП для спокойного стиля вождения, но готовы помочь вам сэкономить на топливе. Достойный вариант, как по мне.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница