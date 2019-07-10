Новый Mitsubishi Pajero Sport 2020 впервые представят 25 июля в Таиланде.
Новый Mitsubishi Pajero Sport 2020 предстал публике в первом официальном тизере. В ролике видно, как изменилась внешность модели, которая дебютировала на рынке в 2015 году.
Обновленный Pajero Sport получит двухярусную оптику, состоящую из светодиодных фар и блока противотуманок с поворотниками.
Передняя часть авто изменится благодаря новой решетке радиатора, а задняя – благодаря видоизмененным задним фонарям.
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В салоне главной новацией Pajero Sport 2020 станет виртуальная приборная панель.
Напомним, патрульная полиция Украина получили партию гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения.
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