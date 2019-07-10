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Правила дорожного движения в Польше: пособие для украинцев

Для граждан Украины создали специальное пособие по правилам дорожного движения в Польше.

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Для граждан Украины создали пособие Основные правила дорожного движения в Польше, которое позволяет ознакомиться с ПДД Польши.

– Полицейские из воеводской комендатуры полиции в Люблине вместе с Надбужанским отделом пограничной стражи в Холме, Генеральным консульством Украины в Люблине и Национальным центром безопасности дорожного движения проработали и опубликовали пособие на украинском языке, которое освещает основные правила дорожного движения в Польше, – говорится в сообщении.

Соответствующее пособие выпустили для того, чтобы повысить осведомленность украинских водителей и способствовать безопасности на польских дорогах.

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В нем можно узнать о штрафах за превышение скорости, наказании за вождение в нетрезвом состоянии, основаниях для изъятия водительского удостоверения и многом другом.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, какое сейчас состояние дорог в Украине.

Источник: Наш Вибір

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