Новый Nissan Skyline получил обновленный экстерьер и вторую версию шоссейного автопилота ProPILOT.

Компания Nissan показала обновленный седан Skyline для японского рынка. Модель, которая продается в Европе под именем Infiniti Q50, стала выглядеть по-новому благодаря новой решетке радиатора, бамперам, а также круглым светодиодным секциям в фарах.









Новый дизайн и автопилот: Nissan показал Skyline 2020 / 2 фотографии

Под капотом у новинки 3,5-литровый V6 и 68-сильный электромотор, которые в сумме выдают 359 лошадиных сил. Также в линейке модели есть версия с трехлитровым твин-турбо V6 мощностью 300 или 400 лошадок.

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Новый Nissan Skyline может похвастаться системой ProPILOT 2.0 (ассистент вождения), при активации которой водитель может снять руки с руля при движении в пределах одной полосы.

Напомним, Факты ICTV провели детальный тест-драйв Peugeot 5008.