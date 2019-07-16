PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто

Новый дизайн и автопилот: Nissan показал Skyline 2020

Новый Nissan Skyline получил обновленный экстерьер и вторую версию шоссейного автопилота ProPILOT.

Новый дизайн и автопилот: Nissan показал Skyline 2020

Компания Nissan показала обновленный седан Skyline для японского рынка. Модель, которая продается в Европе под именем Infiniti Q50, стала выглядеть по-новому благодаря новой решетке радиатора, бамперам, а также круглым светодиодным секциям в фарах.

  • image
  • image
Новый дизайн и автопилот: Nissan показал Skyline 2020 / 2 фотографии

Под капотом у новинки 3,5-литровый V6 и 68-сильный электромотор, которые в сумме выдают 359 лошадиных сил. Также в линейке модели есть версия с трехлитровым твин-турбо V6 мощностью 300 или 400 лошадок.

Читайте: Новый Nissan Juke 2020 засветился на дорогах

Новый Nissan Skyline может похвастаться системой ProPILOT 2.0 (ассистент вождения), при активации которой водитель может снять руки с руля при движении в пределах одной полосы.

Напомним, Факты ICTV провели детальный тест-драйв Peugeot 5008.

Источник: Motor

Фото: Motor

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка